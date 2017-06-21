العرابي: «ثورة يناير كانت تلقائية.. والبرادعي ديكتاتور بنعومة»

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قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق وعضو مجلس النواب، مساء الثلاثاء، إن «ثورة 25 يناير كانت تلقائية، وخروج للشعب الذي يريد التغيير، ولكن هناك البعض من ركبوا المشهد، والحمد لله تخلصنا منهم».

أضاف العرابي، خلال حواره ببرنامج «خط أحمر»، عبر فضائية «العاصمة»، أنه «كان هناك مخطط قبل ثورة 25 يناير لعمل الفوضى الخلاقة، وتم إبطال هذا المخطط بعد ثورة 30 يونيو، التي أوقفت العدوان الكبير على المنطقة العربية».

أكد أن «الإخوان كان لديهم غرور القوة، وحاولوا الفصل بينهم وبين الشعب، وإيجاد أجهزة موازية، وكانوا سيسرون على نهج أردوغان وما يفعله الأن، وصلوا إلى الحكم خطأ ورحلوا بطريق صحيح».

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أوضح أن الدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية السابق، «استجاب لغروره بحلمه أن يكون أحد الفرسان الذين يمكن أن يحدثوا تغيير في مصر دون أن يكون له جذور في الأرض»، موضحًا أنه «حرك المياه الراكدة في فترة، ولكنه كان لديه تعالي وهو ما أضره كثيرًا».

أشار إلى أن «البرادعي كان لديه حلم بأن يصبح رئيسًا لمصر، وكان ديكتاتورًا بنعومة، ودوره انتهى، ولا أنكر أنه كان دبلوماسيًا مرموقًا».