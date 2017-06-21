أخبار عاجلة

جهود أمنية لكشف ملابسات انتحار شخص بنهر النيل في الجيزة -
تأجيل دعوى بطلان قرار "الوزراء" بتحديد حرم آمن للتظاهر لـ7 سبتمبر -
"المفوضين" تحجز دعوى حل مجلس النواب لـ"التقرير" -
نائب رئيس حزب المؤتمر: موقف الملك سلمان من حجاج قطر ينسف دعاوى تدويل الحج -
البعثة الطبية للحج تقرر تحويل 8 أطباء للتحقيق لتقصيرهم في العمل -
سحر نصر: التزمنا بإصدار لائحة قانون الاستثمار خلال فترة الـ 90 يوم -
الصحة: تجهيز مراكز لعلاج مرضى ضمور العضلات بـ7 محافظات -
العثور على جثة سيدة مقتولة في منزلها بسوهاج -
بالصور.. تكريم 77 طالبا وطالبة من أوائل المراحل التعليمية في الغربية -
37 فيلما في ختام ملتقى "سينما الشباب" بالمنيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

العرابي: «ثورة يناير كانت تلقائية.. والبرادعي ديكتاتور بنعومة»

Google+ Print
العرابي: «ثورة يناير كانت تلقائية.. والبرادعي ديكتاتور بنعومة» العرابي: «ثورة يناير كانت تلقائية.. والبرادعي ديكتاتور بنعومة»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق وعضو مجلس النواب، مساء الثلاثاء، إن «ثورة 25 يناير كانت تلقائية، وخروج للشعب الذي يريد التغيير، ولكن هناك البعض من ركبوا المشهد، والحمد لله تخلصنا منهم».

أضاف العرابي، خلال حواره ببرنامج «خط أحمر»، عبر فضائية «العاصمة»، أنه «كان هناك مخطط قبل ثورة 25 يناير لعمل الفوضى الخلاقة، وتم إبطال هذا المخطط بعد ثورة 30 يونيو، التي أوقفت العدوان الكبير على المنطقة العربية».

أكد أن «الإخوان كان لديهم غرور القوة، وحاولوا الفصل بينهم وبين الشعب، وإيجاد أجهزة موازية، وكانوا سيسرون على نهج أردوغان وما يفعله الأن، وصلوا إلى الحكم خطأ ورحلوا بطريق صحيح».

شاهد أيضا

أوضح أن الدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية السابق، «استجاب لغروره بحلمه أن يكون أحد الفرسان الذين يمكن أن يحدثوا تغيير في دون أن يكون له جذور في الأرض»، موضحًا أنه «حرك المياه الراكدة في فترة، ولكنه كان لديه تعالي وهو ما أضره كثيرًا».

أشار إلى أن «البرادعي كان لديه حلم بأن يصبح رئيسًا لمصر، وكان ديكتاتورًا بنعومة، ودوره انتهى، ولا أنكر أنه كان دبلوماسيًا مرموقًا».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بعد "قرارات تونس" الاخيره هل يمكن تطبيقها في مصر ؟

بعد "قرارات تونس" الاخيره هل يمكن تطبيقها في مصر ؟

المصري يحدد استاد بورسعيد لاستضافة مبارياته في الدوري

المصري يحدد استاد بورسعيد لاستضافة مبارياته في الدوري

وزيرة الهجرة: 8.5 مليون مصري بالخارج يمثلون إضافة مهمة للاقتصاد المصري

وزيرة الهجرة: 8.5 مليون مصري بالخارج يمثلون إضافة مهمة للاقتصاد المصري

تأجيل دعوى وقف اتفاقية السماح بدخول اللاجئين مصر لجلسة 14 سبتمبر

تأجيل دعوى وقف اتفاقية السماح بدخول اللاجئين مصر لجلسة 14 سبتمبر