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"مستقبل وطن" عن قرارات السيسي الاجتماعية: "عيديّة المصريين"

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مصراوي Masrawy

"مستقبل وطن" عن قرارات الاجتماعية: "عيديّة المصريين"

12:32 ص الأربعاء 21 يونيو 2017

كتبت - مروة شوقي:

قال المهندس أشرف رشاد، رئيس حزب مستقبل وطن، إن حزمة القرارات الاجتماعية التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حفل افطار الأسرة المصرية اليوم الثلاثاء، خير دليل علي شعور الرئيس وملامسته لكافة آلام وطموحات الشعب المصري، مؤكدًا أن تلك القرارات "عيدية" المصريين قبل أيام قليلة من أيام عيد الفطر المبارك.

واتخذ الرئيس السيسي 7 قرارات اليوم أبرزها رفع قيمة الدعم المقدم على البطاقات التموينية إلى 50 جنيها بدلًا من 21 جنيها، فضلًا عن إقرار علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بقيمة ٧٪‏، وزيادة المعاشات التأمينية بنسبة ١٥٪‏ وبحد أدنى قدره ١٥٠ جنيها لعدد ١٠ مليون مواطن.

وأكد رشاد، في بيان اليوم الثلاثاء، على هامش مشاركته بحفل الافطار، أن مبدأ العدالة الاجتماعية تعد من أهم المبادئ والمطالب التي قامت عليها ثورتي 25 يناير و30 يونيو المجيدتين، وأن الرئيس السيسي عازم وبكل قوة لتحقيقها بين كافة أطياف الشعب وايصال الدعم الحقيقي والعادل لمستحقيه فقط.

وناشد رئيس الحزب، حكومة المهندس شريف اسماعيل والجهات المعنية بتوجيه الدعم بالعمل علي استحداث قاعدة بيانات بالأفراد المستحقة للدعم فقط وعزل كل من هم غير مستحقيين، لافتًا إلي أن المنظومة التموينية في خلال السنوات الماضية شهدت حالة كبيرة من الاختراق ودخول الكثير من غير مستحقين للدعم، ما يتطلب سرعة تنقية قاعدة البيانات لكي لاتكلف خزانة الدولة مليارات في غني عنها ويمكن توجيهها في قطاعات أخري أكثر احتياجًا.

اقرأ أيضًا: 7 قرارات للسيسي في حفل إفطار الأسرة المصرية

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