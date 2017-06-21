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اتفاق بين فرنسا وأمريكا على نشر قوة إفريقية بمنطقة الساحل

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مصراوي Masrawy

اتفاق بين فرنسا وأمريكا على نشر قوة إفريقية بمنطقة الساحل

12:24 ص الأربعاء 21 يونيو 2017

اتفاق بين فرنسا وأمريكا على نشر قوة إفريقية بمنطقة الساحل

فريق من القوات الفرنسية في إحدى دول الساحل الإفريق

باريس - (أ ش أ)

توصلت فرنسا والولايات المتحدة إلى مشروع قرار أممي يسمح بنشر قوة إفريقية لمحاربة الإرهاب في منطقة الساحل الإفريقي، حسبما ذكرت مصادر دبلوماسية اليوم الثلاثاء.

وذكرت المصادر أن التصويت قد يتم اعتبارًا من الأربعاء على القرار الذي يرحب بنشر قوة لمجموعة "خمسة بالساحل"، والتي تتكون من مالي، موريتانيا، النيجر، تشاد وبوركينا فاسو وذلك عقب موافقة تلك البلدان على تشكيل قوة من خمسة آلاف جندي لمكافحة الإرهاب في الساحل.

وكانت فرنسا قد تقدمت قبل أسبوعين بمشروع قرار يقضي بنشر هذه القوة ومنحها تفويضًا من الأمم المتحدة لاستخدام كل الوسائل الممكنة لمحاربة الإرهاب وعمليات الاتجار في المخدرات والبشر، إلا أن الولايات المتحدة عارضته ورأت أنه يفتقر للدقة ودعت إلى الاكتفاء بإصدار بيان من المجلس.

ويرحب مشروع القرار الجديد بنشر قوة "مجموعة خمسة بالساحل" إلا أنه لا يشير إلى الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة والذي يُجيز استخدام القوة.

يذكر أن فرنسا أطلقت تدخلاً عسكرياً دولياً في 2013 لطرد جماعات متشددة قريبة من القاعدة من شمال مالي، ونجحت عملية "سيرفال" الفرنسية التي تحولت فيما بعد إلى "برخان" في التصدي لأغلبهم، إلا أن مناطق كاملة لا زالت خارج سيطرة القوات المالية والفرنسية والأممية بالرغم من التوقيع على اتفاق سلام في مايو ويونيو 2015.

هذا المحتوى من

Asha

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