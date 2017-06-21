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مكافحة المخدرات تشن حملة لضبط تجار الحشيش في بولاق الدكرور

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مكافحة المخدرات تشن حملة لضبط تجار الحشيش في بولاق الدكرور مكافحة المخدرات تشن حملة لضبط تجار الحشيش في بولاق الدكرور

مصراوي Masrawy

مكافحة المخدرات تشن حملة لضبط تجار الحشيش في بولاق الدكرور

12:28 ص الأربعاء 21 يونيو 2017

كتب - محمد شعبان:

شنَّ ضباط مكافحة المخدرات بالجيزة، اليوم الأربعاء، حملة مكبرة استهدفت ضبط تجار ومتعاطي المواد المخدرة بمنطقة بولاق الدكرور.

وتمكنت الحملة بقيادة العميد ماجد عادل، مدير مكافحة المخدرات بالجيزة، من ضبط "أحمد ف."، و"فاروق أ."، 17 عاما، عاطلين، عُثر بحوزتهما على كمية من الحشيش ومبلغ مالي بمنطقتي أبو قتادة والمطبعة.

حُرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.

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