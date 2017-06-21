"إلحقني يا صاحبي".. آخر كلمات سائق توك توك غرق في نهر النيل بالوراق
"إلحقني يا صاحبي".. آخر كلمات سائق توك توك غرق في نهر النيل بالوراق
12:18 ص الأربعاء 21 يونيو 2017
كتب - محمد شعبان:
لليوم الثاني على التوالي، لقي سائق توك توك مصرعه غرقا بنهر النيل بمنطقة الوراق.
تلقى اللواء إبراهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، إخطارا من شرطة النجدة بالعثور على جثة شخص بمعدية الجزارين بالوراق.
وكشفت تحريات العقيد عمرو حافظ، مأمور قسم الوراق، أن سائق توك توك يبلغ من العمر 30 عاما، توجه وصديقه للاستحمام بنهر النيل قبل موعد الإفطار بنحو ساعتين.
وأشارت تحريات العقيد أيمن الحمزاوي، مفتش مباحث شمال الجيزة، إلى أن التيار جرف الشاب الذي استغاث بصديقه قائلا: "إلحقني يا صاحبي بغرق"، لكن باءت محاولته بالفشل، ولقي مصرعه متأثر بإصابته بإسفكسيا الغرق، وفق تقرير مفتش الصحة.
وشهدت معدية القللي، أمس، مصرع سعيد محمود 16 عامًا، عامل، أثناء قيامه بمليء دلو من نهر النيل لغسيل توك توك ملك أحد أصدقائه، اختل توازنه وسقط بالنهر، وجرفه التيار، ولم يتمكن صديقه من إنقاذه.
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