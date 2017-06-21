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توزيع 103 أجهزة تعويضية على ذوي الإعاقة ببني سويف (صور)

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مصراوي Masrawy

توزيع 103 أجهزة تعويضية على ذوي الإعاقة ببني سويف (صور)

12:09 ص الأربعاء 21 يونيو 2017

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بني سويف ـ أحمد كامل:

وزع المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف، مساء اليوم الثلاثاء، 103 أجهزة تعويضية على ذوي الإعاقة، في إطار مبادرة تضامن وتكاتف لتوزيع الأجهزة التعويضية على ذوي الإعاقة ببندر ومركز بني سويف.

حضر لقاء المحافظ بالمنتفعين محمد سيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ببني سويف، وممثلون عن إدارة شؤون الاعاقة بالمحافظة، والمجلس القومي للمرأة، ومديرية الشباب والرياضة، وجمعية "أشبال الخير للتنمية والخدمات".

وفي السياق، وزع على المنتفعين 50 كرسيًا متحركًا، و9 عكاز، و30 عصا مكفوفين، و6 سماعات أذن، وجهاز شلل، وجهازي بتر فوق الركبة، وجهاز بتر تحت الركبة، وجهاز طرف بتر تحت المرفق، وجهاز طرف تحت المرفق، وجهاز طرف تحت الركبة، وجهاز طرف فوق الركبة محلي صغير خشب.

تستهدف المبادرة توزيع 400 كرسي متحرك عادي، و7 كراسي متحركة كهربائيًا، و220 عصا كهربائية، و29 سماعة أذن، و7 كراسي جهاز شلل دماغي، و320 عكازًا، و21 حالة بتر على مستوى المحافظة.​

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