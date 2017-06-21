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جريمة قبل السحور.. تفاصيل "خناقة" أنهت حياة سيدة على يد زوجها بالوراق

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مصراوي Masrawy

جريمة قبل السحور.. تفاصيل "خناقة" أنهت حياة سيدة على يد زوجها بالوراق

12:13 ص الأربعاء 21 يونيو 2017

كتب - محمد شعبان:

كشف مصدر أمني بالإدارة العامة لمباحث الجيزة، ملابسات مقتل سيدة على يد زوجها بمنطقة الوراق.

وقال المصدر، في تصريحات لمصراوي، إنه خلال الأيام القليلة الماضية تصاعدت حدة الخلافات بين "بسمة"، 32 عاما، وزوجها "أحمد"، 40 عاما، مسجل خطر "فرض سيطرة"، آخرها أول أمس قبل موعد الإفطار؛ بسبب خلافات مالية حول شراء بعض احتياجات المنزل استعدادا لعيد الفطر المبارك.

وأضاف المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، أن تحريات العقيد عمرو حافظ، مأمور قسم الوراق، أشارت إلى أنه في تمام الواحدة صباح اليوم التالي، تجددت خلافات الزوجين، ونشبت بينهما مشادة كلامية حادة، لكن الصمت المفاجئ أثار شكوك الجيران، مما دفعهم للاتصال بأسرة الزوجة.

وأوضح المصدر أن والدة وشقيق الزوجة حضرا رفقة نجار، وقاموا بكسر باب الشقة، وفوجئوا بجثتها مُسجاة على ظهرها بجوار سرير غرفة النوم ترتدي كامل ملابسها، وبها آثار طعنة نافذة بالصدر، وكدمات متفرقة بالجسم.

وأكد المصدر أن جهود فريق البحث بقيادة العقيد أيمن الحمزاوي، مفتش مباحث شمال الجيزة، أشارت إلى أن الجاني هو زوج الضحية، بعد احتدام النقاش بينه وزوجته، وتكرار طلباتها، خاصة أنه يمر بأزمة مالية، مما دفعه لقتلها، ثم لاذ بالفرار تاركا إياها غارقة في دمائها.

وأشار المصدر إلى أن اللواء إبراهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، كلف العميد شريف الجمل، والرائد هاني مندور بسرعة ضبط المتهم وأداة الجريمة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.

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مصراوي Masrawy

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