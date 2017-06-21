«السعيد وأجاي» يقودان هجوم الأهلي أمام الوداد المغربي

ارسال بياناتك
أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة حسام البدري، المدير الفني ، عن التشكيل الذي سيواجه نظيره الوداد المغربي، فجر الأربعاء، في تمام الواحدة صباحًا، على ملعب محمد الخامس، بالدار البيضاء، في إطار الجولة الرابعة، بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
وجاء التشكيل كالتالي:
في حراسة المرمى: شريف إكرامي
شاهد أيضا
في خط الدفاع: علي معلول، سعد سمير، أحمد حجازي، أحمد فتحي.
في خط الوسط: حسام عاشور، عمرو السولية، عبد الله السعيد، وليد سليمان
في خط الهجوم: مؤمن زكريا، جونيور أجاي.