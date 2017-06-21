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بالفيديو.. الحضري: «لو لعبت لنادي سعودي هديله كل حياتي»

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بالفيديو.. الحضري: «لو لعبت لنادي سعودي هديله كل حياتي» بالفيديو.. الحضري: «لو لعبت لنادي سعودي هديله كل حياتي»

التحرير

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أكد عصام الحضري، حارس مرمى الوطني، ونادي وادي دجلة، أنه يملك عددًا من العروض داخل ، ومن بعض الأندية ، مشيرًا إلى أنه سيحسم قراره خلال أسبوع.

وأضاف «السد العالي»، خلال تصريحاته على خلفية المشاركة في دورة «الروضان» الرمضانية بالكويت، أن لديه رغبة قوية في اللعب بالدوري السعودي، وتقديم مستويات كبيرة مع الفريق الذي سينتقل له، معلقًا «الفريق اللي هروحه هديله كل حياتي».

يذكر أن الحارس الدولي يتواجد حاليًا في الكويت، رفقة محمود عبد المنعم كهربا، نجم نادي ، للمشاركة في دورة «عبد الله مشاري الروضان» الرمضانية، بمشاركة عدد من نجوم الكرة العالمية.

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