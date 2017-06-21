كرم كردي لـ«التحرير»: قررنا زيادة عدد اللاعبين في قوائم الأندية بناء على رغبة الرؤساء

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال كرم كردي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة على أن مجلس الجبلاية بصدد التصديق في اجتماعه المقبل على قرارًا رسميًا يسمح للأندية بقيد 30 لاعبًا في قوائمهم خلال الموسم المقبل ووجود قائمة للإعارات تضم 5 لاعبين.

وأكد كردي في تصريحات خاصة «للتحرير» أن الاستقرار على هذا القرار جاء بعد الاجتماع مع رؤوساء وممثلي الأندية الذي عقد مساء اليوم الثلاثاء على هامش تكريم الأندية لهاني أبوريدة بسبب فوزه في انتخابات المكتب التنفيذي في الفيفا.

شاهد أيضا

وأشار عضو الجبلاية: إلى أن القرار جاء تنفيذًا لرغبة الأندية بزيادة عدد اللاعبين في القوائم إلى 30 لاعباً، بدلًا من 25 والسماح بوجود خمسة لاعبين على قائمة الإعارات

يُذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن من قبل عن أن عدد اللاعبين في قوائم الأندية خلال الموسم القادم سيكون 25 لاعبًا فقط وأنه لا يوجد قائمة للإعارات.