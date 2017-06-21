عماد وحيد: الأهلي يملك ميزانية ضخمة.. وبدأ في بناء الاستاد

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قال عماد وحيد، عضو مجلس إدارة الأهلي ورئيس بعثة الفريق الأول في المغرب، أن النادي يملك ميزانية ضخمة، وصلت في مارس الماضي إلى مليار جنيه، أي ما يعادل 50 مليون دولار.

وأضاف وحيد، خلال الحوار الذي أجراه مع إذاعة «مارس» المغربية، أن الأهلي له جمهور كبير، يصل إلى 60 مليون من أصل 90 مليون مصري، وذلك طبقـًا لإحصائيات كبرى تم إجرائها مؤخرًا.

وأكّـد «وحيد» أن الأهلي ليس مجرد نادٍ خاص بكرة القدم، ولكنه ناديـًا رياضيـًا واجتماعيـًا كبيرًا، يملك 4 فروع لخدمة أعضائه، ويحقق مكاسب مادية من الاشتراكات الجديدة.

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وأوضح عضو مجلس إدارة الأهلي أن رعاية النادي وصلت إلى 250 مليون جنيه في ثلاث سنوات، وهو ما يعكس القيمة التسويقية للأهلي في مصر وأفريقيا والمنطقة العربية.

وأشار «وحيد» إلى أن مجلس إدارة الأهلي تمكّـن في السنوات الثلاث الماضية من إعادة تأهيل البنية التحتية في النادي، بالإضافة إلى إنشاء فرع الشيخ زايد والتعاقد على فرع آخر في التجمع الخامس، كما شرع النادي في بناء استاده، والذي تصل طاقته الاستيعابية إلى50 ألف متفرج.

وتابع «وحيد» أن الأهلي يملك من الإمكانيات ما يجعله ناديًا قويًا في الجانب المادي، ويؤهله أن يكون من أغنى أندية المنطقة.