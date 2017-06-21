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بالفيديو.. رضا عبد العال: نبروه شرف لأي مدرب

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بالفيديو.. رضا عبد العال: نبروه شرف لأي مدرب بالفيديو.. رضا عبد العال: نبروه شرف لأي مدرب

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قال رضا عبد العال، لاعب الأهلي والزمالك السابق، أن تدريب فريق نبروه شرف لأى مدرب في ، خاصة أنه يمنح فرصة لأى مدير فني للعمل دون أى مضايقات. 

وتحدث «عبد العال»، خلال تصريحات إذاعية اليوم الثلاثاء، عن حسام البدري، المدير الفني للنادي الأهلي، مشيرًا إلى أنه يحب ويكره في التعامل مع لاعبيه، وأن صالح جمعة كان سيرحل عن الفريق لولا تألقه في مباراة سموحة الأخيرة.

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وعن ، قال لاعب منتخب مصر السابق، أن الفريق الأبيض يفوز بفضل خبرات نجومه، دون أى بصمة واضحة للبرتغالي أوجستو إيناسيو، المدير الفني.

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التحرير

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