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عماد وحيد: الأهلي لا يشكك في الحُكام.. ولم نعترض على الحكم الموريتاني

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عماد وحيد: الأهلي لا يشكك في الحُكام.. ولم نعترض على الحكم الموريتاني عماد وحيد: الأهلي لا يشكك في الحُكام.. ولم نعترض على الحكم الموريتاني

التحرير

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قال عماد وحيد، عضو مجلس إدارة الأهلي ورئيس بعثة الفريق الأول في المغرب، أن الحكم الجزائري، مهدي شارف، سبق أن أدار مباراتين للأهلي أمام الأفريقي التونسي في 2015، وأمام الوداد المغربي في العام الماضي.

وأضاف وحيد، خلال الحوار الذي أجراه مع إذاعة «مارس» المغربية، أن الأهلي اعترض على الحكم الجزائري في مباراة الأفريقي فقط، بسبب الضغوط التي تعرض لها في ملعب رادس.

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وأوضح عماد وحيد أن الحكم الزامبي الذي رشح لإدارة المباراة لا يجب أن يحكم أي مباراة للأهلي، بسبب وجود فريق زاناكو الزامبي في نفس المجموعة.

وأشار «وحيد» إلى أنه لا يعلم أسباب تغيير الحكم الموريتاني، خاصـة أن الأهلي لم يحتجّ على تعيينه، موضحـًا أن الأهلي لا يشكك في الحكام على الإطلاق، ولا يحتج عليهم إلا في حال وجود واقعة سابقة.

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التحرير

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