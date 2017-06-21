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أمريكا تطالب كوريا الشمالية بإطلاق سراح رعايانا الثلاث المحتجزين

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مصراوي Masrawy

أمريكا تطالب بإطلاق سراح رعايانا الثلاث المحتجزين

12:04 ص الأربعاء 21 يونيو 2017

أمريكا تطالب كوريا الشمالية بإطلاق سراح رعايانا الثلاث المحتجزين

الطالب أوتو وارمبير

 

واشنطن - (أ ش أ)

طالبت الولايات المتحدة كوريا الشمالية بإطلاق سراح رعاياها الثلاث المحتجزين في بيونج يانج في أسرع وقت.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر نويرت- حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية، مساء اليوم الثلاثاء- إن واشنطن تُحمِل كوريا الشمالية مسئولية سجن الطالب أوتو وارمبير الذي توفي بعد ستة أيام من الإفراج عنه.

وأضافت نويرت قائلة: "نريد أن نرى الأمريكيين الثلاثة المسجونين ظلما يعودون إلى الوطن في أقرب وقت ممكن".

وتوفي وارمبير، الذي حُكم عليه بالسجن لمدة 15 عاما في كوريا الشمالية على خلفية إدانته بـ"محاولة سرقة ملصق دعائي"، قضى منها 17 شهرا.

وعاد وارمبير إلى الولايات المتحدة في 13 من يونيو الجاري وهو في حالة غيبوبة بسبب إصابته بتلف في أنسجة الدماغ.

 

هذا المحتوى من

Asha

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