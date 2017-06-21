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للمرة الثانية.. النيابة تستمع لأقوال نائب مأمور قسم الصف في محاولة قتله أثناء حملة إزالات

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مصراوي Masrawy

للمرة الثانية.. النيابة تستمع لأقوال نائب مأمور قسم الصف في محاولة قتله أثناء حملة إزالات

11:51 م الثلاثاء 20 يونيو 2017

للمرة الثانية.. النيابة تستمع لأقوال نائب مأمور قسم الصف في محاولة قتله أثناء حملة إزالات

كتب - صابر المحلاوي:

قررت نيابة الصف برئاسة المستشار هشام رفعت الشريف، رئيس النيابة، الاستماع لأقوال المقدم إبراهيم عبد الغني، نائب مأمور مركز الصف للمرة الثانية، كأقوال تكميلية في محاولة قتله أثناء حملة إزالات بقرية عرب أبو ساعد .

واستمعت النيابة، لأقوال العميد محمود شوقي، مأمور مركز الصف حول قيام فلاح بالتعدي بسلاح أبيض على نائب المأمور بسكين أثناء حملة إزالة بقرية عرب أبو ساعد.

وقال مأمور المركز في تحقيقات النيابة إنهم أثناء قيام قوة من مركز شرطة الصف بتأمين موظفي هيئة الآثار والري لتنفيذ قرار إزالة صادر من الهيئة العامة للآثار بهدم بناء على أرض هيئة الآثار غافل صاحب المنزل الذي يتم إزالته قوات الشرطة، واندفع تجاه المقدم إبراهيم عبد الغني، نائب المأمور وهاجمه من الخلف مسددا له طعنتين بالظهر بـ"سكين مطبخ" .

وأضاف أنه عقب سقوط نائب المأمور على الأرض سدد إليه المتهم طعنتين آخرتين في الصدر، وطعنة خامسة في الرقبة، وفر المتهم هاربًا مستغلا انشغالهم مع المقدم المصاب، وتم نقله إلى مستشفى الشرطة بالعجوزة.

كما استمعت النيابة لأقوال أحد معاوني مباحث مركز الصف الذي كان شاهدًا على الواقعة.

فيما قال الضابط المصاب، في أقواله من داخل المستشفى التي تم نقله اليها إنه فوجئ بمهاجمة شخص له من الخلف، وسقط على الأرض بعد طعنه من شدة الألم، وفوجئ به ينهال عليه طعنا بالصدر والرقبة ففقد الوعي، ولم يستعده إلا بالمستشفى.

وتابع: "المتهم كان يقصد يقتلني"، وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة، فوجهت له النيابة تهمتي الشروع في القتل وحيازة سلاح أبيض.

كما استمعت النيابة لعدد من شهود العيان والضابط مجري التحريات حول القضية وظروفها وملابساتها لإنهاء التحقيقات بها.

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