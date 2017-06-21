أخبار عاجلة

جهود أمنية لكشف ملابسات انتحار شخص بنهر النيل في الجيزة -
تأجيل دعوى بطلان قرار "الوزراء" بتحديد حرم آمن للتظاهر لـ7 سبتمبر -
"المفوضين" تحجز دعوى حل مجلس النواب لـ"التقرير" -
نائب رئيس حزب المؤتمر: موقف الملك سلمان من حجاج قطر ينسف دعاوى تدويل الحج -
البعثة الطبية للحج تقرر تحويل 8 أطباء للتحقيق لتقصيرهم في العمل -
سحر نصر: التزمنا بإصدار لائحة قانون الاستثمار خلال فترة الـ 90 يوم -
الصحة: تجهيز مراكز لعلاج مرضى ضمور العضلات بـ7 محافظات -
العثور على جثة سيدة مقتولة في منزلها بسوهاج -
بالصور.. تكريم 77 طالبا وطالبة من أوائل المراحل التعليمية في الغربية -
37 فيلما في ختام ملتقى "سينما الشباب" بالمنيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

"بقالي التموين" تُشيد بقرار زيادة الدعم.. واجتماع مع "المصيلحي" لتوفير السلع

Google+ Print

مصراوي Masrawy

"بقالي " تُشيد بقرار زيادة الدعم.. واجتماع مع "المصيلحي" لتوفير السلع

11:58 م الثلاثاء 20 يونيو 2017

كتبت- عايدة رضوان:

أشاد ماجد نادي، المتحدث باسم نقابة البقالين التموينيين، بقرار الرئيس عبد الفتاح بزيادة الدعم النقدي 29 جنيهًا للفرد، قائلًا: "مبسوطين بقرار الزيادة لأن إحنا كبقالين تموين المهم إن المواطن يمشي من عندنا مبسوط".

وقال نادي، في تصريحات لمصراوي، اليوم الثلاثاء، إن "الجميع تفاجئ بقرار الزيادة، نظرا لأن الزيادة المقررة بلغت 140%، مما يعد زيادة كبيرة"، على حد قوله.

وتساءل نادي، عن إمكانية مضاعفة وزارة التموين للسلع التموينية، مشيرا إلى أن النقابة تواصلت مع الوزارة لتحديد موعد للاجتماع بوزير التموين علي المصيلحي لبحث وضع السلع التموينية.

وأعلن الرئيس السيسي في إفطار الأسرة المصرية مساء الثلاثاء، زيادة حصة الفرد فى بطاقة التموين إلى 50 جنيهاً بدلاً من 21 جنيها، بمقدار 85 مليار جنيه في الموازنة العامة للدولة، بدلاً من 45 مليار جنيه في موازنة العام الماضي.​

يأتي هذا في الوقت الذي أكد وزير التموين أن وزارته ستحاول تطبيق زيادة حصة الفرد في بطاقة التموين اعتبارا من أول يوليو المقبل.

وأضاف المصيلحي لمصراوي، أن اجتماعا للجنة العدالة الاجتماعية سيعقد صباح الأربعاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، لبحث آليات التطبيق، معتبرا أن قرار الرئيس السيسي سيساعد على زيادة القوة الشرائية للمواطنين.

وتخوف المتحدث باسم نقابة البقالين من زيادة الأسعار ارتباطًا بزيادة الدعم، لكن وزير التموين أوضح أن "استهلاك المواطنين هيفضل زي ما هو، ودا مش هيمثل عبء على الدولة، لكن اللي كان محتاج وحصته في التموين مش بتكفيه، هيقدر ياخد اللي محتاجه، والقرار مش هيزود الأسعار ولا حاجة".

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • السيسي يشهد حفل إفطار الأسرة المصرية.. ويؤكد: نسير على الطريق الصحيح -(صور)

    السيسي يشهد حفل إفطار الأسرة المصرية.. ويؤكد: نسير على الطريق الصحيح

    أخبار
  • السيسي عن

    السيسي عن "تيران وصنافير": لدينا شرف وأمانة والحقوق لابد أن تعود لأصحابها

    أخبار
  • الأوقاف: السيسي ينيب المحافظين لحضور احتفالات المديريات بـ

    الأوقاف: السيسي ينيب المحافظين لحضور احتفالات المديريات بـ"ليلة القدر"

    أخبار
  • السيسي يبحث مع الحكومة استعدادات لعيد الفطر المبارك

    السيسي يبحث مع استعدادات لعيد الفطر المبارك

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • القضاء يلزم اتحاد الكرة بإعادة مباراة الزمالك ومصر المقاصة بالدوري العام

    القضاء يلزم اتحاد الكرة بإعادة مباراة ومصر المقاصة بالدوريأخبار

  • علا غانم تكشف تفاصيل احراج مفيد فوزي لها بلفظ خارج:

    علا غانم تكشف تفاصيل احراج مفيد فوزي لها بلفظ خارج: "كان ممكن أسجنه"فنون

  • القوات الجوية تستهدف تجمعا لقيادات بيت المقدس في شمال سيناء

    القوات الجوية تستهدف تجمعا لقيادات بيت المقدس في شمال سيناءأخبار

  • بعد موافقة البرلمان.. تعرف على نسب زيادة المعاشات -(إنفوجراف)

    بعد موافقة البرلمان.. تعرف على نسب زيادة المعاشات -(إنفوجراف)أخبار

  • تقرير..

    تقرير.. "PBS SPORT" كذبة فضائية أم كسر احتكار "beIN Sports"؟

  • المصري يرفض إعادة مباراة المقاصة والزمالك

    المصري يرفض إعادة مباراة المقاصة والزمالكرياضة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
إنبي: لا نقبل المزاد على لاعبينا.. والشامي في الزمالك رسميًا

إنبي: لا نقبل المزاد على لاعبينا.. والشامي في الزمالك رسميًا

بدء المباحثات بين السيسي ونظيره التشادي

بدء المباحثات بين السيسي ونظيره التشادي

الحكومة توافق على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار

الحكومة توافق على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار

وزير الشؤون القانونية: أجندة الحكومة التشريعية بها 154 قانونا

وزير الشؤون القانونية: أجندة الحكومة التشريعية بها 154 قانونا