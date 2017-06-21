"بقالي التموين" تُشيد بقرار زيادة الدعم.. واجتماع مع "المصيلحي" لتوفير السلع
"بقالي التموين" تُشيد بقرار زيادة الدعم.. واجتماع مع "المصيلحي" لتوفير السلع
11:58 م الثلاثاء 20 يونيو 2017
كتبت- عايدة رضوان:
أشاد ماجد نادي، المتحدث باسم نقابة البقالين التموينيين، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الدعم النقدي 29 جنيهًا للفرد، قائلًا: "مبسوطين بقرار الزيادة لأن إحنا كبقالين تموين المهم إن المواطن يمشي من عندنا مبسوط".
وقال نادي، في تصريحات لمصراوي، اليوم الثلاثاء، إن "الجميع تفاجئ بقرار الزيادة، نظرا لأن الزيادة المقررة بلغت 140%، مما يعد زيادة كبيرة"، على حد قوله.
وتساءل نادي، عن إمكانية مضاعفة وزارة التموين للسلع التموينية، مشيرا إلى أن النقابة تواصلت مع الوزارة لتحديد موعد للاجتماع بوزير التموين علي المصيلحي لبحث وضع السلع التموينية.
وأعلن الرئيس السيسي في إفطار الأسرة المصرية مساء الثلاثاء، زيادة حصة الفرد فى بطاقة التموين إلى 50 جنيهاً بدلاً من 21 جنيها، بمقدار 85 مليار جنيه في الموازنة العامة للدولة، بدلاً من 45 مليار جنيه في موازنة العام الماضي.
يأتي هذا في الوقت الذي أكد وزير التموين أن وزارته ستحاول تطبيق زيادة حصة الفرد في بطاقة التموين اعتبارا من أول يوليو المقبل.
وأضاف المصيلحي لمصراوي، أن اجتماعا للجنة العدالة الاجتماعية سيعقد صباح الأربعاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، لبحث آليات التطبيق، معتبرا أن قرار الرئيس السيسي سيساعد على زيادة القوة الشرائية للمواطنين.
وتخوف المتحدث باسم نقابة البقالين من زيادة الأسعار ارتباطًا بزيادة الدعم، لكن وزير التموين أوضح أن "استهلاك المواطنين هيفضل زي ما هو، ودا مش هيمثل عبء على الدولة، لكن اللي كان محتاج وحصته في التموين مش بتكفيه، هيقدر ياخد اللي محتاجه، والقرار مش هيزود الأسعار ولا حاجة".
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