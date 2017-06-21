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وزير التموين لمصراوي: تطبيق زيادة الدعم على البطاقات أول يوليو

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مصراوي Masrawy

وزير لمصراوي: تطبيق زيادة الدعم على البطاقات أول يوليو

11:53 م الثلاثاء 20 يونيو 2017

وزير التموين لمصراوي: تطبيق زيادة الدعم على البطاقات أول يوليو

كتب- محمد عمارة: 

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الخارجية، إن وزارته ستحاول تطبيق زيادة حصة الفرد في بطاقة التموين اعتبارا من أول يوليو المقبل.

وأعلن الرئيس عبد الفتاح في إفطار الأسرة المصرية مساء الثلاثاء، زيادة حصة الفرد فى بطاقة التموين إلى 50 جنيهاً بدلاً من 21 جنيها.

وأضاف المصيلحي لمصراوي، أن اجتماعا للجنة العدالة الاجتماعية سيعقد صباح الأربعاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، لبحث آليات التطبيق، معتبرا أن قرار الرئيس السيسي سيساعد على زيادة القوة الشرائية للمواطنين.

وأوضح وزير التموين: "استهلاك المواطنين هيفضل زي ما هو، ودا مش هيمثل عبء على الدولة، لكن اللي كان محتاج وحصته في التموين مش بتكفيه، هيقدر ياخد اللي محتاجه، والقرار مش هيزود الأسعار ولا حاجة".

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