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فيديو| تامر أمين: «تتقطع رجلي قبل ما أخرج مع سما المصري»

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فيديو| تامر أمين: «تتقطع رجلي قبل ما أخرج مع سما المصري» فيديو| تامر أمين: «تتقطع رجلي قبل ما أخرج مع سما المصري»

التحرير

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رفض الإعلامي تامر أمين، التعليق على الخلافات بينه والراقصة سما المصري، معقبًا: "مينفعش أنزل لمستواها وأرد عليها؛ لأنها راقصة".

وأضاف أمين، خلال لقائه بالإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "شيخ الحارة"، المذاع على قناة "القاهرة والناس"، "السجال لازم يكون مع ناس في نفس المستوى، وهي أدعت أني خرجت معاها في حفلات، بس تتقطع رجلي قبل ما أخرج معاها".

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وتابع: "الناس اللي شبه سما متعرفيش هما إيه، ولا مذيع ولا مهندس ولا ممثل، هي واحدة متعرفش بتعمل ايه مذيعة ولا رقاصة، هي طلعت في المقدر جديد ومتعرفش وظيفتها إيه، هي بتجر شكل الناس وخلاص عشان الأضواء تسلط عليها".

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التحرير

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