مفيد فوزي: «نحن ممثلون في مسرحية مخرجها جالس في السماء»

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قال الإعلامي القدير مفيد فوزي، إن النفسنة موجودة بقوة في عالم الإعلام والصحافة، مستكملًا: «النفسنة في الإعلام زهرة البستان وجمال الكون، عملت برنامج من قبل اسمه (اسمح لي أسألك) وواجهت نفسنة لا حدود لها، ولو ذكرت لك أسماء البشر اللي كانوا منفسنين سنخرج بـ3 قضايا أحدهم يمسكها المستشار مرتضى منصور».

أضاف فوزي، خلال حواره مع هند رضا، ببرنامج «اللي مني مزعلني»، عبر إذاعة «نجوم إف إم:»: «أنا عمري ما أحاول أزعل حد، وأنا أملك قدر هائل من التسامح وقدر أكبر من التبرير، وكل ما يكبر الإنسان عمرًا يستشعر أنه لا جدوى وهي حياة نعيشها ممثلون في مسرحية كبيرة مخرجها هذا الجالس في السماء».

تابع: «أحيانًا الصمت الشديد تجاه شخص يكون عقاب، ولا أثرثر ولا أصيح ولا أعمل أي تصرف على الإطلاق، والصمت أبلغ أنواع العقاب، وشخصيتي تذهب لمن يغضب مني، وأصبحت أستخدم ألفاظ الجيل الحالي معه ويضحك وتنتهي المشكلة».

استكمل: «أي موضوع زعل لا أستخدم الدبلوماسية فأنا مباشر، وعندي قاعدة اسمها 2 صاد (صادق صادم)، لست شخصا تقليديًا وأملك أن أقول ما في قلبي، ومصالحتي صعبة إلى حد كبير، وأنا لا أتخاصم مع ابنتي ولو خاصمتها كأني أخاصم روحي».

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استطرد حول علاقته بالمخرج الكبير عمر زهران، قال: «منتظره يحدثني، فهو أخذ مني موقف طائش ولكن تصالحنا، ولكنه لا يكلمني ويريدني في تسجيلات وسأذهب له بشرط أن لا أجد هناك كاميرات حولنا».

وعن الأمر الذي ما زال يستغربه بعد هذا العمر الطويل، أشار: «ما زلت أندهش، كل ما عملته في الكتابة بطلت أضع علامة تعجب لأن أصبح كل شيء يثير التعجب، وكلمة عادي هي أكثر الكلمات التي تثير غضبي، والدنيا لا تستحق الغضب اتمرغ في سماحة الآخرين».

وأتم: «أنا مثلًا تخاصمت مع عبدالحليم حافظ 3 أشهر، وحاول البعض مصالحتنا ورفضت وكنت على حق، وذهبت للتليفزيون في أحد الأيام وجاء من ورائي، وعرفته من البرفان الخاص به، وتصالحنا وكان صلحًا لم يحدث بعضه خصام».