تفاصيل اجتماع السيسي مع الحكومة استعدادًا لـ«العيد»

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عقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، اجتماعًا حضره المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزى، ووزراء الدفاع والإنتاج الحربى، والداخلية، والعدل، والمالية، والتموين والتجارة الداخلية، إضافة إلى رئيسى المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية.

وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إنه تم خلال الاجتماع استعراض إجراءات الحكومة استعدادًا لاستقبال عيد الفطر المبارك فى مختلف محافظات الجمهورية، وذلك من خلال توفير احتياجات المواطنين، ورفع حالات الطوارئ بالمستشفيات والطرق السريعة والمرافق وتأمين المتنزهات وساحات الصلاة، فضلًا عن التأكد من زيادة المعروض من اللحوم الحية والمجمدة الدواجن والأسماك لتلبية الزيادة المتوقعة فى احتياجات المواطنين.

وتم خلال الاجتماع استعراض الإجراءات التى تتبناها الحكومة لضمان استمرار توافر السلع والمنتجات الغذائية الأساسية فى الأسواق، حيث أكد وزير التموين والتجارة الداخلية وجود أرصدة كافية من السلع الاستراتيجية من القمح والسكر والزيت والأرز.

كما تم استعراض الإجراءات التى تتخذ لضبط الأسعار بحيث تتناسب مع محدودى الدخل، فضلاً عن إجراءات تطوير ورفع كفاءة منافذ بيع السلع الأساسية التابعة لوزارة التموين، خاصة فى المناطق الأكثر احتياجاً.

وتطرق الاجتماع إلى الإجراءات التى تتخذها الحكومة لتشجيع القطاع الخاص على افتتاح مزيد من منافذ السلع الأساسية فى مختلف أنحاء الجمهورية. وقد وجّه الرئيس بالاستمرار فى تكثيف الرقابة على منافذ بيع وتوزيع السلع الأساسية بجميع المحافظات، وتشديد العقوبات والغرامات على المخالفين والمحتكرين والمتلاعبين بالأسعار.

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وأوضح المتحدث الرسمى، أن الاجتماع تطرق أيضًا لجهود تعزيز شبكات وبرامج الحماية الاجتماعية والتأكد من فاعليتها ووصولها إلى مستحقيها وبما يحافظ على موارد الدولة، ويسهم فى التخفيف عن محدودى الدخل والفئات الأكثر احتياجًا.

وأكد الرئيس أهمية تحقيق التوازن بين رفع معدلات النمو والاستقرار المالى، وتحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال مواصلة جهود الحكومة فى توفير الاعتمادات اللازمة لاحتياجات شبكات وبرامج الحماية الاجتماعية والتوسع فيها.

وأضاف السفير علاء يوسف، أن الاجتماع ناقش تطورات الوضع الاقتصادى وإجراءات الحكومة لتنشيط الاقتصاد، التى أسهمت فى ارتفاع الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية إلى أعلى مستوى له منذ عام 2011، وهو ما يعد مؤشرًا قويًا على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى وعلى قدرة الاقتصاد المصرى على استعادة عافيته وتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة، بما يسهم فى تزايد ثقة المستثمرين الأجانب فى السوق المصرى.

وأكد محافظ البنك المركزى، خلال الاجتماع، نجاح تجربة استخدام الهاتف المحمول فى التحويلات المالية، مشيراً إلى أن هذه التجربة تمثل خطوة إيجابية لإدخال المزيد من الأفراد والمؤسسات متناھیة الصغر فى الخدمات المالیة، وتساهم فى تحقیق الشمول المالى فى ضوء الانتشار الواسع لاستخدام الھواتف المحمولة.

وأشار، محافظ البنك المركزى، إلى أنه سيتم تنظيم مؤتمر دولى حول الشمول المالى فى سبتمبر 2017 بشرم الشيخ تحت رعاية الرئيس وبمشاركة دولية واسعة.