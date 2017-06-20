المحافظين: الحاصلات الزراعية تحتاج منظومة جديدة للفحص قبل التصدير

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال خالد الشافعى رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب المحافظين، إن قرار السعودية بحظر استيراد الفراولة المصرية بداية من 11 يوليو المقبل، عقب اكتشاف متبقيات مبيدات في شحنة أرسلت خلال أبريل الماضي، يؤكد أن العدد الأكبر من الشركات العاملة فى تصدير الحاصلات الزراعية لم تتعلم الدرس جيدا منذ قرار حظر استيراد الفراولة والذى اتخذته عدة دول أوروبية وأمريكا، وكذلك بعض البلدان العربية.

وأكد الشافعي، في بيان لحزب المحافظين اليوم الثلاثاء، أن الأمر هنا يتطلب تدخلا عاجلا من وزارة الزراعة ووزارة التجارة لوقف تدمير صادرات الحاصلات الزراعية جراء ممارسة سيئة للشركات المصدرة.

شاهد أيضا

وشدد رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب المحافظين على ضرورة اتخاذ إجراءات جديدة لضبط منظومة التصدير خاصة الحاصلات الزراعية والتى شهدت عدة أزمات كان أخرها بخلاف أزمة الفراولة هو اتخاذ قرار بحظر استيراد الفلفل المصرى من بعض الدول وعلى رأسها السعودية.