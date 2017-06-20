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اقتراب طائرة أمريكية وأخرى روسية من بعضهما بصورة خطيرة فوق بحر البلطيق

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مصراوي Masrawy

اقتراب طائرة أمريكية وأخرى روسية من بعضهما بصورة خطيرة فوق بحر البلطيق

11:20 م الثلاثاء 20 يونيو 2017

اقتراب طائرة أمريكية وأخرى روسية من بعضهما بصورة خطيرة فوق بحر البلطيق

واشنطن - (د ب أ)

قالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية اللفتنانت كولونيل ميشيل بولدانزا اليوم الثلاثاء، إن طائرة روسية وطائرة استطلاع أمريكية حلقت بالقرب من بعضهما البعض على نحو خطير بالقرب من بحر البلطيق هذا الأسبوع، واصفة الواقعة بأنها غير آمنة وغير مهنية.

وأضافت بولدانزا أن الطائرة الروسية اعترضت أمس الاثنين، مسار الطائرة الأمريكية التي كانت تحلق في المجال الجوي الدولي، مضيفة أن الطائرة الأمريكية لم تفعل شيئا لإثارة السلوك الروسي.

ولم تؤكد المتحدثة تقارير وسائل الإعلام الأمريكية بأن الطائرتين كانتا على مسافة 5ر1 متر فقط من بعضها البعض. 

وقالت بولدانزا لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في رد بالبريد الإلكتروني على سؤال، إن عملية الاعتراض كانت غير آمنة بسبب السرعة وسوء السيطرة على الطائرة خلال الاعتراض.

من جانبها أكدت وزارة الدفاع الروسية الحادث، وألقت باللوم على الطيار الأمريكي قائلة إن تصرفاته كانت استفزازية وأنه حول اتجاهه ناحية الطائرة الروسية.

وذكرت الوزارة أنه قبل وقوع الحادث، كانت طائرة أمريكية تطير في اتجاه الحدود الروسية، وبعد عشر دقائق تم اعتراض مسار طائرة أمريكية ثانية حيث رافقتها الطائرة الروسية.

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