استقالة سياسي إيطالي من منصبه بعد تصويره أُثناء التخلص من كلاب صغيرة في الشارع
استقالة سياسي إيطالي من منصبه بعد تصويره أُثناء التخلص من كلاب صغيرة في الشارع
11:10 م الثلاثاء 20 يونيو 2017
صورة أرشيفية
روما - (د ب أ)
استقال سياسي من منصبه في صقلية، بعد التقاط صوره بينما كان يتخلص من أربعة كلاب صغيرة في الشارع.
وذكرت صحيفة "لا سيسيليا" اليوم الثلاثاء أن فيتو ديكارا، مساعد عمدة بلدة كالتاجيرون بصقلية للشؤون الثقافية والرياضة ، جرى تصويره بواسطة كاميرات الأمن في منزل قريب، أبلغ مالكه الشرطة.
وتصل عقوبة التخلي عن الحيوانات في ايطاليا إلى السجن لمدة سنة أو غرامة بقيمة 10 آلاف يورو ( 11150 دولار).
ولم يتسن الاتصال بالمكتب الصحفي لبلدية كالتاجيرون للتعليق عليه.
وقال العمدة جينو ايوبولو، وهو محامي جنائي، لوكالة أنباء الإيطالية (انسا) إنه لا يزال يدرس ما اذا كان سيقبل استقالة مساعده الذى اشاد بعمله كمدير عام.
واكد ديكارا وقوع الحادث الليلي لصحيفة "لا سيسيليا" قائلا انه حدث "قبل بضعة اسابيع" بعد ان وجد الجراء ( الكلاب الصغيرة) في صندوق على عتبة بابه.
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