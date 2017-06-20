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الخارجية الأمريكية: موقف السعودية حيال حصار قطر يشعرنا بالاندهاش

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مصراوي Masrawy

الخارجية الأمريكية: موقف حيال حصار قطر يشعرنا بالاندهاش

11:07 م الثلاثاء 20 يونيو 2017

الخارجية الأمريكية: موقف السعودية حيال حصار قطر يشعرنا بالاندهاش

واشنطن - (أ ف ب):

أعربت وزارة الخارجية الأمريكية، الثلاثاء، عن دهشتها حيال فشل السعودية والدول المتحالفة معها في تقديم تفاصيل تبرر الحصار الذي فرضته على قطر.

ودعت المتحدثة باسم وزارة الخارجية هيثر ناورت جميع الأطراف إلى حل خلافاتهم.

وأضافت: "الآن وبعد أن مضى نحو أسبوعين على بدء الحصار، نعرب عن الدهشة إزاء عدم تقديم الدول الخليجية إلى القطريين ولا إلى الجمهور، أي توضيحات حول اتهاماتهم لقطر".

وتابعت المتحدثة الأمريكية: "كلما مر الوقت كلما ازدادت الشكوك حول الإجراءات التي اتخذتها العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة".

وأضافت: "نحن الآن نواجه سؤالا بسيطًا: هل هذه الاجراءات نابعة بالفعل من قلق ازاء دعم مفترض من قطر للإرهاب؟ أم إنها نابعة من خلافات قديمة بين دول مجلس التعاون الخليجي؟".

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر واليمن قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع قطر منذ نحو أسبوعين بحجة دعم الأخيرة للإرهاب، كما قامت السعودية والإمارات باقفال حدودها البرية والبحرية والجوية مع قطر.

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