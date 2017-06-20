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مقتل مشتبه به إثر تفجير في محطة القطارات الرئيسية في بروكسل

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مصراوي Masrawy

مقتل مشتبه به إثر تفجير في محطة القطارات الرئيسية في بروكسل

11:05 م الثلاثاء 20 يونيو 2017

مقتل مشتبه به إثر تفجير في محطة القطارات الرئيسية في بروكسل

بروكسل - (د ب أ)

أعلنت وسائل إعلام رسمية في بلجيكا عن مقتل مشتبه به إثر وقوع تفجير في محطة القطارات الرئيسية في العاصمة بروكسل، مساء اليوم الثلاثاء.

وأوضحت وكالة الأنباء البلجيكية (بلجا) أن المحطة تم إخلاؤها بعد "الواقعة"، وأضافت أن حالة من الهلع ظهرت في المحطة وعلى الأرصفة، وكتبت الشرطة على تويتر أن "الوضع تحت السيطرة".

وقال متحدث باسم إن رئيس الوزراء شارل ميشال ووزير الداخلية جان جامبون يتابعان تطورات الموقف.

وكانت الشرطة البلجيكية ذكرت في وقت سابق أنه تم إخلاء المحطة، بعد أنباء ترددت عن سماع دوي انفجار.

وأكدت شركة السكك الحديدية البلجيكية "سي ان سي بي" فى تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن الشرطة طلبت إيقاف حركة القطارات.

وذكرت وكالة الأنباء البلجيكية (بلجا) أنه كانت هناك حالة من الذعر داخل المحطة عقب الحادث، ولم يتضح بعد سبب الانفجار.

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