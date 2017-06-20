مقتل مشتبه به إثر تفجير في محطة القطارات الرئيسية في بروكسل

بروكسل - (د ب أ)

أعلنت وسائل إعلام رسمية في بلجيكا عن مقتل مشتبه به إثر وقوع تفجير في محطة القطارات الرئيسية في العاصمة بروكسل، مساء اليوم الثلاثاء.

وأوضحت وكالة الأنباء البلجيكية (بلجا) أن المحطة تم إخلاؤها بعد "الواقعة"، وأضافت أن حالة من الهلع ظهرت في المحطة وعلى الأرصفة، وكتبت الشرطة على تويتر أن "الوضع تحت السيطرة".

وقال متحدث باسم الحكومة إن رئيس الوزراء شارل ميشال ووزير الداخلية جان جامبون يتابعان تطورات الموقف.

وكانت الشرطة البلجيكية ذكرت في وقت سابق أنه تم إخلاء المحطة، بعد أنباء ترددت عن سماع دوي انفجار.

وأكدت شركة السكك الحديدية البلجيكية "سي ان سي بي" فى تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن الشرطة طلبت إيقاف حركة القطارات.

وذكرت وكالة الأنباء البلجيكية (بلجا) أنه كانت هناك حالة من الذعر داخل المحطة عقب الحادث، ولم يتضح بعد سبب الانفجار.