تأييد حبس غادة إبراهيم لمدة عام لاتهامها بممارسة أعمال منافية للآداب
تأييد حبس غادة إبراهيم لمدة عام لاتهامها بممارسة أعمال منافية للآداب
11:03 م الثلاثاء 20 يونيو 2017
كتب - محمود السعيد:
قضت محكمة جنح مستأنف دار السلام، برفض الاستشكال الثاني المقدم من الفنانة غادة إبراهيم، لوقف حكم حبسها عامًا في اتهامها بإدارة شقة لممارسة الأعمال المنافية للآداب، وتأييد الحكم، وذلك لتغيبها عن الحضور.
صدر الحكم برئاسة المستشار وليد عبد الباقى وعضوية كل من المستشار أحمد عمر حسين والمستشار ضياء الدين عبد الله، وسكرتارية على حسن، إبراهيم فرج.
كانت محكمة جنح مستأنف دار السلام، المنعقدة بزينهم، قد قضت في وقت سابق بقبول المعارضة الاستئنافية المقدمة من الفنانة غادة إبراهيم، وتخفيف حبسها إلى عام واحد في اتهامها وآخرين بإدارة شقة لممارسة الأعمال المنافية للآداب.
وقضت المحكمة فى وقت سابق، بحبس الفنانة غادة إبراهيم، و3 آخرين 3 سنوات، وغرامة 300 جنيه، والمراقبة، لاتهامهم بإدارة شقة لممارسة الأعمال المنافية للآداب بمنطقة المعادي.
كانت نيابة دار السلام، برئاسة المستشار جمال الجباوي، قد استأنفت على براءة الفنانة، بعد أن أصدرت محكمة جنح دار السلام حكمًا يقضي ببراءة الفنانة من تهمة إدارة شقة للأعمال المنافية للآداب.
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