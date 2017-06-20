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أحمد رفعت خارج حسابات الزمالك في مواجهة اتحاد العاصمة

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أحمد رفعت خارج حسابات الزمالك في مواجهة اتحاد العاصمة أحمد رفعت خارج حسابات الزمالك في مواجهة اتحاد العاصمة

التحرير

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كشف خالد جلال مدير الكرة بنادي أن أحمد رفعت صانع ألعاب الفريق أصبح خارج الحسابات في مباراة الغد أمام فريق اتحاد العاصمة الجزائري في مباراة الجولة الرابعة لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وخضع أحمد رفعت للكشف الطبي من الدكتور أيمن فريد طبيب الزمالك والذي طلب عدم مشاركة اللاعب وعدم المغامرة به في المباراة بسبب الإصابة التي تعرض لها في المران الأخير الذي أقيم على الملعب الفرعي لاستاد 5 يوليو.

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وتعرض أحمد رفعت للإصابة بإلتواء في القدم خلال مشاركته في مران الفريق اليوم.

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التحرير

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