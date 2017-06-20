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الزمالك يختتم استعداداته لمواجهة اتحاد العاصمة

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الزمالك يختتم استعداداته لمواجهة اتحاد العاصمة الزمالك يختتم استعداداته لمواجهة اتحاد العاصمة

التحرير

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اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي تدريباته اليوم على الملعب الفرعي لاستاد 5 يوليو استعدادًا لمواجهة نظيره اتحاد العاصمة الجزائري يوم الأربعاء في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وأدى الزمالك مرانه قبل الإفطار اليوم واستمر المران لما يقرب من ساعة و15 دقيقة وحرص المدير الفني البرتغالي أوجستوا إيناسيو على أن يكون المران خفيفًا.

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وركز المدير الفني للزمالك في مران اليوم على التدريبات بالكرة وتجهيز اللاعبين لمباراة الغد التي ستقام في الحادية عشر مساءًا بتوقيت الجزائر الثانية عشر مساءًا بتوقيت القاهرة.

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التحرير

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