مرتضى يرفض تسليم درع الدوري للأهلي في مباراة الزمالك: «بلاش كيد نسا»

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نفى مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، موافقته على تسليم درع بطولة الدوري الممتاز، للنادي الأهلي «البطل» في مباراة القمة المقبلة بين الفريقين.

وقال «مرتضى»، خلال تصريحات تنليفزيونية للقناة الثالثة، هناك مباريات أخرى متبقية للفريق الأحمر في بطولة الدوري، ويمكن لاتحاد الكرة تسليم الدرع للأهلي في أيًا منها.

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وتابع رئيس القلعة البيضاء، «بلاش كيد نسا، الأهلي ممكن يستلم درع الدوري في مباراة إنبي، أو مباراة المصري، لكن قدام الزمالك لأ».

يذكر أن الأهلي لم يتسلم درع الدوري حتى الآن، حيث تُوج رسميًا بالبطولة، للمرة الـ39 في تاريخه، قبل أسابيع.