لودريان للافروف: فرنسا لا تسعى لعزل أو إضعاف روسيا

موسكو - (أ ف ب):

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الروسي سيرجي لافروف في موسكو أن فرنسا لا تسعى لعزل أو إضعاف روسيا في أوروبا.

وقال الوزير الفرنسي: "نحن لا نسعى لا لعزل روسيا عن باقي أوروبا ولا لإضعافها اقتصاديا".

وأضاف لودريان: "لا بد أولا من أن نفهم بعضنا البعض داعيًا إلى مزيد من البراجماتية بين البلدين.

وقال أيضا إنه قبل وصول الرئيس إيمانويل ماكرون الى السلطة في فرنسا كانت الثقة غير كافية للتفاهم بشكل أفضل.

وتابع: "الثقة تعني الصراحة والصراحة تعني الاحترام".

وتبادل الوزيران تعابير الود في المؤتمر الصحافي بعد لقائهما وخاطب لودريان لافروف واصفا إياه بالصديق.

من جهته قال لافروف انه سيتم انشاء "آلية استشارية دائمة" بين باريس وموسكو حول المشاكل المرتبطة بليبيا واليمن.

وتابع الوزير الروسي في إشارة إلى النزاع في سوريا "اذا كنا جميعا صادقين واذا كان هدفنا جميعا مكافحة الارهاب، فستكون لدينا كل الوسائل لمنع الوضع من التحول إلى فوضى".

وقال أيضا "نحن نتقاسم المسؤوليات نفسها من أجل السلام".

كما قال الوزير الفرنسي أيضا أن فرنسا وروسيا لا ترغبان بأن تشهد القارة الأوروبية زعزعة للاستقرار داعيا صديقه سيرجي لافروف لزيارة باريس.

وكان ماكرون استقبل نظيره الروسي فلاديمير بوتين في فرساي في أواخر مايو الماضي واقترح تعزيز الشراكة بين البلدين "للانتصار في الحرب على الارهاب" في سوريا.