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انتحار محتجز على ذمة قضية مخدرات في كفر الشيخ

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مصراوي Masrawy

انتحار محتجز على ذمة قضية مخدرات في كفر الشيخ

10:34 م الثلاثاء 20 يونيو 2017

انتحار محتجز على ذمة قضية مخدرات في كفر الشيخ

أرشيفيه

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أقدم محتجز على ذمة قضية مخدرات بقسم أول شرطة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، على الانتحار شنقًا، فيما لا تزال التحريات جارية للوقوف على أسباب الانتحار. 

تلقى مدير أمن كفر الشيخ، اللواء سامح مسلم، إخطارًا من العميد محمد رميح، مأمور قسم أول شرطة كفر الشيخ، باكتشاف واقعة انتحار "م. أ. م" 28 سنة - عامل، مقيم بمنطقة القنطرة البيضاء دائرة القسم، داخل محبسه، بعد أن ربط رقبته في شريط غطاء نوم (بطانية).

وكشفت معلومات عن حالة المحبوس المنتحر أنه جرى ضبطه بمعرفة مباحث القسم وبحوزته مواد مخدرة، وأنه كان مطلوبًا للضبط والإحضار في واقعة المحضر رقم 8933 لسنة 2017 جنايات قسم أول شرطة كفر الشيخ، كما سبق اتهامه في قضايا حيازة سلاح ناري.

ومن خلال معاينة محبس المنتحر، تبين أنه ربط عنقه بإطار البطانية التي كانت حوزته في أرجل منضدة خشبية مرتفعة، ولم تتبين بعد وجود إصابات ظاهرة سوى آثار الخنق حول الرقبة.

حرر بذلك المحضر رقم 5084 لسنة 2017 إداري قسم أول شرطة كفر الشيخ، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.​

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