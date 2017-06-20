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مطالب برلمانية بتطبيق علاوات على العاملين بشركات قطاع الأعمال العام

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مطالب برلمانية بتطبيق علاوات على العاملين بشركات قطاع الأعمال العام مطالب برلمانية بتطبيق علاوات على العاملين بشركات قطاع الأعمال العام

التحرير

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أكد النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عن حزب المحافظين، والأمين العام لاتحاد نقابات عمال ، أنه لابد من تطبيق العلاوات التى وافق عليها البرلمان اليوم الإثنين بشأن العاملين بالدولة، والتى تتضمن وضع حد أدنى لها 65 جنيها، وحد أقصى، وصرفها على الراتب الأساسى على العاملين بشركات قطاع الأعمال العام.

وقال نائب المحافظين، إنه طلب ذلك من رئيس البرلمان أثناء مناقشة المجلس لمشاريع قوانين العلاوات الخاصة والاستثنائية.

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وأشار وهب الله، إلى أن هذا الطلب يأتى محاولة من نواب البرلمان فى رفع المعاناة التى تقع على عاتق العاملين بتلك الشركات التى يتعنت قادتها فى صرف العلاوة الخاصة بهم.

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التحرير

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