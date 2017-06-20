الخارجية: السلطات الأمريكية تفرج عن جثة «المصرية نبرة» عقب تشريحها

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أعلنت وزارة الخارجية عن متابعتها حادث مقتل مواطنة مصرية في حادث انتقام عنصري بالولايات المتحدة.

وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في بيان له اليوم الثلاثاء، بأن الوزارة تتابع عبر السفارة المصرية في واشنطن حادث اختطاف ومقتل المواطنة المصرية نبرة حسين، مشيرا إلى أن الحادث وقع عندما قام أحد الأشخاص بالسخرية من الضحية وأربعة من صديقاتها فى أثناء تواجدهن بأحد مطاعم الوجبات السريعة، والذي توجهن إليه عقب أدائهن صلاة التهجد في أحد مساجد فيرجينيا.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية بأن الجاني قام بتتبع الضحية وصديقاتها عقب خروجهن من المطعم، وقام بضرب الضحية بمضرب بيسبول، وهو يردد عبارات عنصرية ضد المسلمين والعرب، ثم قام باختطاف الضحية في سيارته، حيث عثرت الشرطة على جثتها لاحقا على بعد 5 كيلومترات من مكان الاختطاف.

وأشار إلى أن الشرطة الأمريكية ألقت القبض على أحد المشتبه بهم في محيط الحادث، وجارٍ التحقيق معه للتأكد من ارتكابه الحادث، ولاتزال جثة المواطنة في المستشفى لحين الانتهاء من عملية التشريح وبيان سبب الوفاة.

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وأكد أبو زيد أن السفارة المصرية في واشنطن تواصلت فور علمها بالحادث مع أسرة الضحية والشرطة في إطار متابعة التحقيقات الجارية بشأن الحادث، مشيرا إلى أن وزارة الخارجية سوف تتابع التحقيقات من أجل التوصل إلى الجاني ومحاسبته.

وفي نهاية تصريحاته، أعرب المتحدث باسم الخارجية، عن خالص التعازي لأسرة الضحية، داعيا المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان، وأن يتغمد الفقيدة برحمته.