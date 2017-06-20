مستقبل وطن: قرارات السيسي الاجتماعية في حفل الإفطار «عيدية المصريين»

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قال المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس حزب مستقبل وطن، إن حزمة القرارات الاجتماعية التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حفل افطار الأسرة المصرية اليوم الثلاثاء، خير دليل علي شعور الرئيس وملامسته لكافة آلام وطموحات الشعب المصري، مؤكدًا أن تلك القرارات "عيدية" المصرين قبل أيام قليلة من أيام عيد الفطر المبارك.

وأكد رشاد، في تصريحات صحفية، على هامش مشاركته بحفل الإفطار، أن مبدأ العدالة الاجتماعية تعد من أهم المبادئ والمطالب التي قامت عليها ثورتي 25 يناير و30 يونيو المجيدتين، وأن الرئيس السيسي عازم وبكل قوة لتحقيقها بين كافة أطياف الشعب وايصال الدعم الحقيقي والعادل لمستحقيه فقط.

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وناشد رئيس الحزب، حكومة المهندس شريف اسماعيل والجهات المعنية بتوجيه الدعم بالعمل علي استحداث قاعدة بيانات بالأفراد المستحقة للدعم فقط وعزل كل من هم غير مستحقيين، لافتًا إلي أن المنظومة التموينية في مصر خلال السنوات الماضية شهدت حالة كبيرة من الاختراق ودخول الكثير من غير مستحقين للدعم، ما يتطلب سرعة تنقية قاعدة البيانات لكي لاتكلف خزانة الدولة مليارات في غني عنها ويمكن توجيهها في قطاعات أخري أكثر احتياجًا.

يذكر أن الرئيس قد أصدر مجموعة من القرارات الاجتماعية لحماية محدودي الدخل، على رأسها زيادة الدعم النقدي فى الشهر للفرد على بطاقات التموين من 21 جنيها إلى 50 جنيها بنسبة زيادة مقدارها 140٪‏، وزيادة المعاشات التأمينية بنسبة 15٪‏ وبحد أدنى قدره 150 جنيها لعدد 10 ملايين مواطن من أصحاب المعاشات، وزيادة قيمة الدعم النقدي لمستحقي برنامجي تكافل وكرامة بقيمة 100 جنيه شهرياً لعدد مليون و750 ألف مستفيد.، وإقرار علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بقيمة 7٪‏ وبحد أدنى 65 جنيها وإقرار علاوة غلاء استثنائية قدرها 7٪‏ وبحد أدنى 130 جنيها، وإقرار علاوة دورية لغير المخاطبين لقانون الخدمة المدنية قدرها 10٪‏ بحد أدنى 65 جنيها وكذلك علاوة غلاء استثنائية قدرها 10٪‏ وبحد أدنى 130 جنيها، زيادة حد الاعفاء وإقرار نسبة خصم ضريبي للفئات من محدودى الدخل بقيمة إجمالية تبلغ من 7 إلى 8 مليارات جنيه.