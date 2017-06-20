أخبار عاجلة

جهود أمنية لكشف ملابسات انتحار شخص بنهر النيل في الجيزة -
تأجيل دعوى بطلان قرار "الوزراء" بتحديد حرم آمن للتظاهر لـ7 سبتمبر -
"المفوضين" تحجز دعوى حل مجلس النواب لـ"التقرير" -
نائب رئيس حزب المؤتمر: موقف الملك سلمان من حجاج قطر ينسف دعاوى تدويل الحج -
البعثة الطبية للحج تقرر تحويل 8 أطباء للتحقيق لتقصيرهم في العمل -
سحر نصر: التزمنا بإصدار لائحة قانون الاستثمار خلال فترة الـ 90 يوم -
الصحة: تجهيز مراكز لعلاج مرضى ضمور العضلات بـ7 محافظات -
العثور على جثة سيدة مقتولة في منزلها بسوهاج -
بالصور.. تكريم 77 طالبا وطالبة من أوائل المراحل التعليمية في الغربية -
37 فيلما في ختام ملتقى "سينما الشباب" بالمنيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

عمرو خالد: الأوطان هي التي تحمي الأديان

Google+ Print
عمرو خالد: الأوطان هي التي تحمي الأديان عمرو خالد: الأوطان هي التي تحمي الأديان

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال الدكتور عمرو خالد، الداعية الإسلامي، إن حب الوطن من الإيمان، وليس كما يزعم البعض أن الأوطان عبارة عن حفنة تراب، بل الوطن تاريخ وثقافة وحضارة، مدللاً ببكاء النبي صلى الله عليه وسلم بينما كان مهاجرًا إلى المدينة حزنًا على فراقه مكة، وقوله: "إنك لأحب الأرض إلى قلبي ولو أن قومك أخرجوني منك ما خرجت".

وأوضح خالد في الحلقة الخامسة والعشرين من برنامجه الرمضاني "نبي الرحمة والتسامح"، الذي يذاع على قناة "إم بي سي"، أنه "لا تعارض بين حب الوطن وحب الدين، فكلاهما متمم لبعض، وحب الوطن هو حب للأمة الإسلامية نفسها، لأن الوطن هندسيًا جزء من الأمة، ولا تعارض بين الاثنين، ومن يقول بغير ذلك فهو لا يقتدي بالنبي في حب الوطن، الذي لم يحب مكة، لأن فيها الكعبة فقط، لكن لأنها أرضه الذي ولد وعاش فيه".

شاهد أيضا

وتابع: "لم تحم الأديان إلا الأوطان، ولكل وطن سماته ومذاقه الذي يختلف عن الوطن الآخر، فهذا صوت الشيخ الحصري، والشيخ رفعت في له مذاق مصر، والشيخ مشاري راشد في الكويت له مذاق في الكويت، غير الشيخ السديس إمام الحرم المكي الذي له مذاق الحرم، الإمام الشافعي هو نفسه في مصر غير ما كان عليه في العراق، أرأيتم كيف يصبغ الوطن شخصية الإنسان".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بعد "قرارات تونس" الاخيره هل يمكن تطبيقها في مصر ؟

بعد "قرارات تونس" الاخيره هل يمكن تطبيقها في مصر ؟

المصري يحدد استاد بورسعيد لاستضافة مبارياته في الدوري

المصري يحدد استاد بورسعيد لاستضافة مبارياته في الدوري

وزيرة الهجرة: 8.5 مليون مصري بالخارج يمثلون إضافة مهمة للاقتصاد المصري

وزيرة الهجرة: 8.5 مليون مصري بالخارج يمثلون إضافة مهمة للاقتصاد المصري

تأجيل دعوى وقف اتفاقية السماح بدخول اللاجئين مصر لجلسة 14 سبتمبر

تأجيل دعوى وقف اتفاقية السماح بدخول اللاجئين مصر لجلسة 14 سبتمبر