السيسي: «مش هنسامح الناس اللي صرفت عشان تهد بلدنا»

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء الثلاثاء، إنه من الضروري التصدي للدول الداعمة للإرهاب، مؤكدًا أن هناك مليارات تنفق على شراء الأسلحة والمتفجرات للجماعات الإرهابية، وعقب: «ومن هؤلاء ناس عايشين وسطنا».

أضاف السيسي، خلال كلمته بحفل إفطار الأسرة المصرية: «كان مهم يكون فيه وقفة حقيقية، اتكلمنا عنها كتير ووقفنا كتير، بالحق مش بالمصالح»، مشيرًا إلى أن «هناك أمة تنفق أموالها ومتصورة أنها بتبني بالهدم، وده لا يمكن يحصل».

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وتابع: «موقفنا واضح وثابت ولم نتخل أبدًا عن هذا الموقف، والناس اللي صرفت علشان تهد بلادنا وبلاد الآخرين، إحنا مش هننساهم ومش هنسامحمهم، منقدرش نسيب ولاد وبنات مصر يستهدفوا».