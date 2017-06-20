السيسي عن اتفاقية تيران وصنافير: «الموضوع خلص»

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، مساء الثلاثاء، إن مستشاريه نصحوه بعدم الحديث عن الجدل المثار حول اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية، "اتفاقية جزيرتي تيران وصنافير"، لكنه أصر على مصارحة ومكاشفة المواطنين كما عودهم منذ توليه رئاسة الجمهوري.

أضاف السيسي، خلال كلمته بإفطار الأسرة المصرية: «مصر دولة تحترم القانون، والدول لا تقاد إلا بالقانون الداخلي أو الدولي وبالحقائق وليس بالهوى ولا المزاج».

تابع: «مش عايزين نشكك في بعض ونخون في الآخرين، مفيش كده، إحنا في مهمة إنقاذ وطن، الخطر مازال قائمًا وإحنا مشمرين سواعدنا، عايزين نغير للأفضل».

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استكمل: «اللي قالوا متعملش الإجراء دا حتى الانتخابات، هي الأوطان بتباع وبتشترى ولا إيه؟ عشان مصالح أشخاص! محدش يقدر يخدع ربنا، أنا بعمل دا أمام الله، إن فرطت هيحاسبني، وفي أول مؤتمر للشباب هنتكلم في الموضوع ده».

استطرد: «الموضوع خلص لكن معندناش حاجة نخبيها، هي الناس عمرها ما شافت ناس شرفاء ولا إيه؟ في ناس عندها شرف مبيتباعش، حقوق الناس ترد ليها مش بالحروب».