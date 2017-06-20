لافروف: نأمل ألا تؤدي الضربات الأمريكية في سوريا إلى نسف جهود محاربة الإرهاب
لافروف: نأمل ألا تؤدي الضربات الأمريكية في سوريا إلى نسف جهود محاربة الإرهاب
10:14 م الثلاثاء 20 يونيو 2017
موسكو - (أ.ش.أ)
أعرب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف عن أمل بلاده بألا تؤدى الضربات الأمريكية على القوات الحليفة للحكومة السورية إلى نسف جهود مكافحة الإرهاب في سوريا.
وقال لافروف، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي جاك لودريان، في موسكو مساء اليوم الثلاثاء :" إن روسيا لا تزال تنتظر توضيحات من واشنطن حول إسقاط طيران التحالف الدولي مقاتلة سورية من نوع "سوخوي -22" .
وأضاف :" لقد أصبح هناك ازدحام على الارض وفي السماء في سوريا، وهناك الكثير من المشاركين في العمليات القتالية، منها القوات المسلحة السورية والقوات الموالية لها، بما في ذلك حزب الله وقوات تؤيدها ايران".
وذكر لافروف أننا نجد أيضا في سوريا معارضة مسلحة وارهابيين وعسكريين اتراك وقوات خاصة لدول غربية واقليمية، بالإضافة إلى القوات الجوية الروسية وقوات التحالف بقيادة اميركا.
وأكد الوزير الروسي أن تنفيذ مذكرة إنشاء مناطق تخفيف التصعيد في سوريا يسمح بفصل الإرهابيين عن المشاركين في نظام الهدنة.
ومن جانبه، أكد وزير الخارجية الفرنسي أن دمشق لا تنفذ التزاماتها، بما في ذلك التي تخص تدمير السلاح الكيميائي، مشيرا إلى أن الوضع الراهن غير مقبول.
وقال لودريان :" فيما يخص الفوضى في سوريا مع استمرار انتشار السلاح الكيميائي، فان النظام لا ينفذ الالتزاماته، معتبرا ذلك تهديدا جديدا للعالم أجمع.
وأضاف: "أن موسكو وباريس تؤيدان وحدة أراضي سوريا".
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