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البدري يعقد محاضرة فنية أخيرة قبل مواجهة الوداد

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البدري يعقد محاضرة فنية أخيرة قبل مواجهة الوداد البدري يعقد محاضرة فنية أخيرة قبل مواجهة الوداد

التحرير

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يعقد حسام البدري، المدير الفني للنادي الأهلي، محاضرة فنية أخيرة، في التاسعة مساء اليوم بتوقيت المغرب، قبل التوجه مباشرة إلى ملعب المباراة يضع خلالها اللمسات الأخيرة على خطة وتشكيل مواجهة الوداد.

وكان الجهاز الفني، في محاضرة أمس، طلب من اللاعبين ضرورة ضبط النفس، وعدم التعامل أو الاعتراض على الحكم الجزائري مهدي شارف، تجنبًا لأي رد فعل قد يضر بالفريق، وطالبهم بالتركيز في الملعب فقط.

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ويواجه الأهلي الوداد المغربي، في الحادية عشرة مساء الثلاثاء بتوقيت المغرب، الواحدة صباح الأربعاء بتوقيت القاهرة، في الجولة الرابعة من دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا.

ويحتل الأهلي قمة المجموعة برصيد 7 نقاط، فيما يأتي الوداد في المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

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التحرير

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