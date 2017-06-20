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مرتضى يهدد: «إذا لم تعاد مباراة المقاصة سأنسحب من البطولة العربية»

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مرتضى يهدد: «إذا لم تعاد مباراة المقاصة سأنسحب من البطولة العربية» مرتضى يهدد: «إذا لم تعاد مباراة المقاصة سأنسحب من البطولة العربية»

التحرير

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قال ، رئيس نادي ، إنه في حالة رفض  اتحاد الكرة تنفيذ حكم إعادة مباراة فريقه أمام المقاصة، سينسحب من المشاركة في البطولة العربية المقرر إقامتها في مصر يوليو المقبل.

وشدد «مرتضى»، خلال تصريحات تنليفزيونية للقناة الثالثة، «اتحاد الكرة لن يستمر في عمله إذا لم تتم اعادة مباراة المقاصة، وسيذهب خالد عبد العزيز، وزير الرياضة للسجن».

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يذكر أن محكمة القضاء الإداري، قضت اليوم الثلاثاء،  بقبول دعوى رئيس القلعة البيضاء، بإعادة مباراة الزمالك والمقاصة، التي كان مقررًا إقامتها في أبريل الماضي، والتي رفض الفريق الأبيض المشاركة فيها.

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التحرير

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