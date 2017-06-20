مؤمن سليمان يعلن تشكيل سموحة لمواجهة الهلال الأبيض

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كتب: أنس عبد الغني

أعلن الجهاز الفني لكرة القدم بنادي سموحة بقيادة مؤمن سليمان، تشكيل الفريق السكندري الذي يخوض اليوم "الثلاثاء" فى تمام الساعة الـ 10 مساء اليوم، مواجهة قوية حين يحل ضيفًا على نظيره الهلال الأبيض السوداني ضمن مواجهات الجولة الرابعة من دور مجموعات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويبدأ مؤمن سليمان اللقاء بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمي: محمد أبوجبل

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خط الدفاع: أيمن اشرف، ياسر إبراهيم ، محمود عزت ، رجب بكار

خط الوسط: نصر رمصان ، إسلام سري ، إسلام محارب ، عمرو المنوفي

وفي خط الهجوم : بانو دياوارا ، أحمد رؤوف

والبدلاء: أحمد يحيي ،باتريك مالو، محمود عبد العزيز، أحمد مانجا،محمد يسري، أحمد مصطفي، وحسام حسن