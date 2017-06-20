بلطجي يطعن زوجته ويضربها حتى الموت في الوراق

كتب - محمد شعبان:

أنهى مسجل خطر حياة زوجته بطعنة في الصدر ووصلة من الضرب المبرح داخل منزلهما بمنطقة الوراق؛ بسبب خلافات زوجية.

تلقى اللواء إبراهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، إخطارا من غرفة النجدة بنشوب مشاجرة ووجود جثة سيدة بدائرة قسم شرطة الوراق.

وانتقل العقيد عمرو حافظ، مأمور قسم الوراق، إلى محل البلاغ، وعُثر على جثة سيدة في العقد الثالث من العمر بها آثار طعنة نافذة بالصدر، وكدمات متفرقة بالجسم

وكشفت تحريات العقيد أيمن الحمزاوي، مفتش مباحث شمال الجيزة، أن مرتكب الجريمة هو زوج الضحية، حيث نشبت مشادة كلامية حادة بينهما، تطورت إلى مشاجرة، تعدى خلالها المتهم عليها بالضرب المبرح، وسدد لها طعنة نافذة بالصدر بواسطة سلاح أبيض، سقطت على إثرها جثة هامدة.

وأشارت التحريات إلى أن الجاني سبق اتهامه في قضية (فرض سيطرة)، وأن زوجته سبق اتهامها أيضا بقضية (مخدرات)، كما أن الزوجين يتعاطيان المواد المخدرة.

حُرر المحضر اللازم، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي طلبت تحريات المباحث.