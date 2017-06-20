السيسي عن "تيران وصنافير": لدينا شرف وأمانة والحقوق لابد أن تعود لأصحابها

كتب - محمد سامي:

علّق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على إقرار مجلس النواب لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، قائلًا: "لا نخاف وليس لدينا ما نخفيه، والموضوع خلص".

وأقرّ مجلس النواب الاتفاقية بأغلبية أعضاء المجلس في تصويت جرى على عجل، يوم الأربعاء الماضي، بعد مناقشتها على مدار 3 أيام داخل اللجنتين التشريعية، والدفاع، وأحالها إلى الرئيس للتصديق عليها، وأثارت احتجاجات في وسط القاهرة.

وأضاف الرئيس على هامش حفل إفطار الأسرة المصرية، الذي عقد اليوم الثلاثاء بفندق الماسة، بحضور نحو 500 شخصية، إن "مستشاريه طالبوه بعدم الحديث في هذا الموضوع مرة أخرى".

وتابع: "لدينا شرف في زمن عز فيه الشرف، وأمانة في زمن عزت فيها الأمانة والقيم، وربنا بيحب اللي زينا".

واستطرد قائلا: "الحقوق لا تخضع للآراء وإنما للقانون المصري والقانون الدولي ونحن لا نأخذ حقوق أحد... والحقوق لابد أن تعود لأصحابها،" مضيفا "مش انتم بس يامصريين اللي هتحاسبوني.. ربنا هيحاسبني على الأمانة التي حملتموني إياها وسأظل وفيا وأمينا في أداء الأمانة."

وقال السيسي "البعض كان يرى ضرورة تأجيل هذه الخطوة (في إشارة إلى اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية) خوفا من تأثيرها على الانتخابات الرئاسية ولكني رفضت لأنني أؤمن بأن هذه القضايا لا يجب أن تخضع للاعتبارات الشخصية."

وأوضح الرئيس أنه سيتحدث بتوسع في تلك القضية، أثناء انعقاد مؤتمر الشباب المقبل، مضيفًا: "الحديث في هذا الأمر لن يتوقف، سنتحدث بتوسع أكبر خلال جلسة كبيرة مخصصة لهذا الأمر في مؤتمر الشباب المقبل".