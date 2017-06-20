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«السيسي» يصدر قرارات عاجلة للمواطنين خلال إفطار الأسرة المصرية

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«السيسي» يصدر قرارات عاجلة للمواطنين خلال إفطار الأسرة المصرية «السيسي» يصدر قرارات عاجلة للمواطنين خلال إفطار الأسرة المصرية

التحرير

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسى إن زيادة المعاشات غير كافية، لكنها محاولة فى إطار ظروف الحالية، موضحا أن الدولة تتحرك فى زيادة المعاشات التي يستحقها 10 ملايين مواطن تقريبًا.

وأضاف ، خلال كلمته، بحفل إفطار الأسرة المصرية "المعاشات زادت خلال الفترة الماضية 15% بحد أدنى 150 جنيهًا بدلا من 130".

وتابع "المعاشات كانت تكلف الدولة عام 2010 /2011، 45 مليار جنيه، وفى موازنة 2017/ 2016، 160 مليار جنيه، مشيرًا إلى أنها ستكلف الدولة فى 2017 /2018، 190 مليار جنيه".

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وأقر السيسي زيادة قيمة الدعم النقدي لمستحقي برنامجي تكافل وكرامة بقيمة 100 جنيه شهريًا لمليون و750 ألف موظف، بالإضافة لرفع قيمة ما يستحقه المواطن من دعم في بطاقة من 21 إلى 50 جنيها.

كما قرر الرئيس زيادة المعاشات التأمينية بنسبة 15% وبحد أدنى قدره 150 جنيها لعدد 10 ملايين مواطن. ووافق الرئيس على وقف العمل بضريبة الأطيان على الأراضي الزراعية لمدة 3 سنوات.

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التحرير

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