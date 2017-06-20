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6 قرارات للسيسي في حفل إفطار الأسرة المصرية

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مصراوي Masrawy

6 قرارات للسيسي في حفل إفطار الأسرة المصرية

09:05 م الثلاثاء 20 يونيو 2017

6 قرارات للسيسي في حفل إفطار الأسرة المصرية

كتب - محمد سامي:

قال الرئيس عبدالفتاح ، إنه اتخذ عدة قرارات للتخفيف عن كاهل الأسرة المصرية، في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها .

وأوضح الرئيس السيسي أنه اعتمد زيادة حد الإعفاء وإقرار نسبة الخصم الضريبي لمحدودي الدخل بقيمة تبلغ من 7 إلى 8 مليارات جنيه.

جاء ذلك خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، الذي عقد اليوم الثلاثاء بفندق الماسة، بحضور نحو 500 شخصية.

كما قرر الرئيس وقف العمل بضريبة الأطيان على الأراضي الزراعية لمدة 3 سنوات، فضلًا عن زيادة نسبة المعاشات التأمينية بنسبة 15% بحد أدنى قدره 150 جنيها لعدد 10 ملايين مواطن.

وأوضح السيسي أن كانت تقترح زيادة نسبة المعاشات التأمينية بحد أدنى قدره 130 جنيها، لكنه طالبهم بزيادتها إلى 150 جنيها.

وأعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي، أمس الإثنين، أن الحكومة استجابت لطلب الرئيس بالتنسيق مع مجلس النواب لزيادة الحد الأدنى للمعاشات من 130 إلى 150جنيها، تُصرف اعتباراً من مطلع يوليو المقبل.

وأقر الرئيس السيسي، علاوة غلاء قدرها 7% وبحد أدنى 120 جنيها، وعلاوة دورية لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية قدرها 10% بحد أدنى 120 جنيها.

كما قرر الرئيس رفع قيمة دعم البطاقات التموينية من 21 جنيها إلى 50 جنيه، مشيرًا إلى أن دعم السلع التموينية في موازنة العام الماضي بلغت 46 مليار جنيه، في حين ستصل خلال موازنة العام الجديد نحو 76 مليار جنيه بعد تلك الزيادة.

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