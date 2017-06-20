أخبار عاجلة

جهود أمنية لكشف ملابسات انتحار شخص بنهر النيل في الجيزة -
تأجيل دعوى بطلان قرار "الوزراء" بتحديد حرم آمن للتظاهر لـ7 سبتمبر -
"المفوضين" تحجز دعوى حل مجلس النواب لـ"التقرير" -
نائب رئيس حزب المؤتمر: موقف الملك سلمان من حجاج قطر ينسف دعاوى تدويل الحج -
البعثة الطبية للحج تقرر تحويل 8 أطباء للتحقيق لتقصيرهم في العمل -
سحر نصر: التزمنا بإصدار لائحة قانون الاستثمار خلال فترة الـ 90 يوم -
الصحة: تجهيز مراكز لعلاج مرضى ضمور العضلات بـ7 محافظات -
العثور على جثة سيدة مقتولة في منزلها بسوهاج -
بالصور.. تكريم 77 طالبا وطالبة من أوائل المراحل التعليمية في الغربية -
37 فيلما في ختام ملتقى "سينما الشباب" بالمنيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

ننشر شروط ومواعيد التقدم لمعاهد التمريض بالوادي الجديد

Google+ Print

مصراوي Masrawy

ننشر شروط ومواعيد التقدم لمعاهد التمريض بالوادي الجديد

09:12 م الثلاثاء 20 يونيو 2017

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، مواعيد وشروط التقدم لمعاهد التمريض على مستوى المحافظة.

وأكدت المديرية في بيان لها، أنه يجب على المتقدم أن يكون حاصلاً على مجموع لا يقل عن 225 درجة في الثانوية العامة، وأن يكون من أبناء الوادي الجديد وحاصلاً على الشهادة الإعدادية منها، وأن لا يقل السن عن 15 عامًا، ولا يكون أكثر من 18 عامًا، وأن لا يكون المتقدم متزوجًا، وأن يجتاز جميع الاختبارات الشخصية والنفسية والإملائية والطبية التي سوف يجري تنفيذها.

كما لفتت المديرية، إلى أنه سيتم قبول أوراق المتقدمين من يوم 1 يوليو، وحتى 17 من الشهر نفسه، على أن تبدأ الاختبارات الشخصية والإملائية أول أغسطس المقبل.

____-________-______-___________-________-______-_______1

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
جهود أمنية لكشف ملابسات انتحار شخص بنهر النيل في الجيزة

جهود أمنية لكشف ملابسات انتحار شخص بنهر النيل في الجيزة

تأجيل دعوى بطلان قرار "الوزراء" بتحديد حرم آمن للتظاهر لـ7 سبتمبر

تأجيل دعوى بطلان قرار "الوزراء" بتحديد حرم آمن للتظاهر لـ7 سبتمبر

"المفوضين" تحجز دعوى حل مجلس النواب لـ"التقرير"

"المفوضين" تحجز دعوى حل مجلس النواب لـ"التقرير"

نائب رئيس حزب المؤتمر: موقف الملك سلمان من حجاج قطر ينسف دعاوى تدويل الحج

نائب رئيس حزب المؤتمر: موقف الملك سلمان من حجاج قطر ينسف دعاوى تدويل الحج