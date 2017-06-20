ننشر شروط ومواعيد التقدم لمعاهد التمريض بالوادي الجديد

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الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، مواعيد وشروط التقدم لمعاهد التمريض على مستوى المحافظة.

وأكدت المديرية في بيان لها، أنه يجب على المتقدم أن يكون حاصلاً على مجموع لا يقل عن 225 درجة في الثانوية العامة، وأن يكون من أبناء الوادي الجديد وحاصلاً على الشهادة الإعدادية منها، وأن لا يقل السن عن 15 عامًا، ولا يكون أكثر من 18 عامًا، وأن لا يكون المتقدم متزوجًا، وأن يجتاز جميع الاختبارات الشخصية والنفسية والإملائية والطبية التي سوف يجري تنفيذها.

كما لفتت المديرية، إلى أنه سيتم قبول أوراق المتقدمين من يوم 1 يوليو، وحتى 17 من الشهر نفسه، على أن تبدأ الاختبارات الشخصية والإملائية أول أغسطس المقبل.