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الاتحاد الأوروبي يبحث خطة نقل الوكالات التابعة للتكتل من بريطانيا

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مصراوي Masrawy

الاتحاد الأوروبي يبحث خطة نقل الوكالات التابعة للتكتل من بريطانيا

08:49 م الثلاثاء 20 يونيو 2017

الاتحاد الأوروبي يبحث خطة نقل الوكالات التابعة للتكتل من بريطانيا

لوكسمبورج (د ب أ)

بحثت الدول الـ 27 الأعضاء بالاتحاد الأوروبي التي ستبقى بعد خروج بريطانيا من التكتل، عملية محتملة لنقل وكالتين تابعتين للاتحاد من لندن وذلك خلال اجتماع وزاري للاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء.

ويسعى التكتل إلى إيجاد أماكن لاستضافة وكالة الأدوية الأوروبية والهيئة المصرفية الأوروبية، حيث لا يمكن للوكالتين البقاء في بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد.

وقالت هيلينا دالي وزيرة شؤون الاتحاد الأوروبي في مالطا، التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، إن الدول الـ 27 "رحبت بشكل عام" باقتراح لوضع معايير لعملية اختيار الأماكن الجديدة التي سيتم نقل الوكالتين إليها.

وتشمل المعايير إمكانية تشغيل وإدارة الوكالتين عندما تنسحب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في مارس 2019، وأن يكون الوصول للموقع سهلا عبر وسائل نقل جوية معتادة؛ وأن تتاح فرص تعليم وعمل مناسبة لأطفال وزوجات موظفي الاتحاد الأوروبي.

وأشارت دالي إلى أنه من المتوقع أن يتخذ قادة الاتحاد الأوروبي القرار النهائي حول تلك العملية خلال القمة التي ستعقد يومي الخميس والجمعة المقبلين.

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