لوبان الأب يدعو زعيمة حزب الجبهة الوطنية المتطرف في فرنسا إلى الاستقالة
لوبان الأب يدعو زعيمة حزب الجبهة الوطنية المتطرف في فرنسا إلى الاستقالة
08:48 م الثلاثاء 20 يونيو 2017
باريس (د ب أ)
هاجم جان ماري لوبان، ابنته مارين، اليوم الثلاثاء، بعدما وجد أبواب الحزب الذي أسسه مغلقا.
وقال لوبان الأب إنه كان يأمل في حضور اجتماع المكتب السياسي لحزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف، بموجب حكم قضائي الغى قرار الحزب في عام 2015 بتجريده من منصب الرئيس الفخري.
وأضاف مؤسس الجبهة الوطنية، الذي طرد من الحزب في عام 2015، لتعليقاته المتكررة التي تقلل من محرقة اليهود: "لم أكن مدعوا، ولكني عضو بحكم قواعد الحزب التي أكدتها رسميا محاكم مختلفة".
وقال لوبان، للصحفيين، إنه يعتقد أن على قيادة الحزب برمتها الاستقالة بما في ذلك ابنته، المكتب السياسي كان مسؤولا عن الحملات الانتخابية.
وفاز حزب الجبهة الوطنية بثمانية مقاعد فقط من إجمالي 577 مقعدا في الانتخابات البرلمانية، التى جرت يوم الاحد، مقابل مقعدين في عام 2012.
وحاولت مارين لوبان، التي تولت قيادة الجبهة الوطنية من والدها في عام 2011، بجد لتحسين صورة الحزب، بإطلاق تصريحات معادية للسامية والعنصرية.
وقد انتقد لوبان الأب مرارا تحركات ابنته.
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