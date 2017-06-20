التحالف يسقط طائرة بلا طيار إيرانية الصنع في سوريا
التحالف يسقط طائرة بلا طيار إيرانية الصنع في سوريا
08:47 م الثلاثاء 20 يونيو 2017
التحالف قال إنه أسقط الطائرة دفاعا عن النفس
لندن (بي بي سي)
أسقطت طائرة أمريكية تابعة للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة طائرة بلا طيار إيرانية الصنع جنوبي سوريا، حسبما قال مسؤولون.
وتعد هذه المرة الثانية التي يسقط فيها التحالف طائرة تابعة للحكومة السورية في أقل من أسبوعين.
وقال التحالف في بيان "إن مقاتلة من طراز اف-15 اي سترايك ايغل دمرت طائرة بلا طيار من طراز شهيد-129 شمال شرقي التنف بالقرب من الحدود مع الأردن".
وتوجد قوات تابعة للتحالف في هذه المنطقة لتدريب جماعات معارضة على قتال تنظيم الدولة الإسلامية.
ونقلت فرانس برس عن مسؤول قوله إن "الطائرة كانت متجهة نحو القوات التابعة لنا فأسقطناها دفاعا عن النفس".
وكانت روسيا قد حذرت الاثنين من أنها ستتصدى لأي طائرة للتحالف الدولي بأنظمة صواريخها وبالطائرات الحربية، ولكنها لم تقل صراحة إنها ستسقطها.
وجاء التحذير الروسي في أعقاب إسقاط الولايات المتحدة لطائرة سورية من طراز سوخوي-22، قالت وزارة الدفاع الأمريكية عنها إنها قصفت المقاتلين المدعومين من قبل واشنطن الذين يقاتلون مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية قرب بلدة الطبقة في محافظة الرقة.
وكانت استراليا قد أعلنت في وقت سابق تعليق عملياتها الجوية مؤقتا فوق الأجواء السورية، بعد التحذير الروسي كـ"إجراء احتياطي"، دون أن تقدم مزيدا من التفاصيل.
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