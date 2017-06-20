أخبار عاجلة

جهود أمنية لكشف ملابسات انتحار شخص بنهر النيل في الجيزة -
تأجيل دعوى بطلان قرار "الوزراء" بتحديد حرم آمن للتظاهر لـ7 سبتمبر -
"المفوضين" تحجز دعوى حل مجلس النواب لـ"التقرير" -
نائب رئيس حزب المؤتمر: موقف الملك سلمان من حجاج قطر ينسف دعاوى تدويل الحج -
البعثة الطبية للحج تقرر تحويل 8 أطباء للتحقيق لتقصيرهم في العمل -
سحر نصر: التزمنا بإصدار لائحة قانون الاستثمار خلال فترة الـ 90 يوم -
الصحة: تجهيز مراكز لعلاج مرضى ضمور العضلات بـ7 محافظات -
العثور على جثة سيدة مقتولة في منزلها بسوهاج -
بالصور.. تكريم 77 طالبا وطالبة من أوائل المراحل التعليمية في الغربية -
37 فيلما في ختام ملتقى "سينما الشباب" بالمنيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

التحالف يسقط طائرة بلا طيار إيرانية الصنع في سوريا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

التحالف يسقط طائرة بلا طيار إيرانية الصنع في سوريا

08:47 م الثلاثاء 20 يونيو 2017

التحالف يسقط طائرة بلا طيار إيرانية الصنع في سوريا

التحالف قال إنه أسقط الطائرة دفاعا عن النفس

لندن (بي بي سي)

أسقطت طائرة أمريكية تابعة للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة طائرة بلا طيار إيرانية الصنع جنوبي سوريا، حسبما قال مسؤولون.

وتعد هذه المرة الثانية التي يسقط فيها التحالف طائرة تابعة للحكومة السورية في أقل من أسبوعين.

وقال التحالف في بيان "إن مقاتلة من طراز اف-15 اي سترايك ايغل دمرت طائرة بلا طيار من طراز شهيد-129 شمال شرقي التنف بالقرب من الحدود مع الأردن".

وتوجد قوات تابعة للتحالف في هذه المنطقة لتدريب جماعات معارضة على قتال تنظيم الدولة الإسلامية.

ونقلت فرانس برس عن مسؤول قوله إن "الطائرة كانت متجهة نحو القوات التابعة لنا فأسقطناها دفاعا عن النفس".

وكانت روسيا قد حذرت الاثنين من أنها ستتصدى لأي طائرة للتحالف الدولي بأنظمة صواريخها وبالطائرات الحربية، ولكنها لم تقل صراحة إنها ستسقطها.

وجاء التحذير الروسي في أعقاب إسقاط الولايات المتحدة لطائرة سورية من طراز سوخوي-22، قالت وزارة الدفاع الأمريكية عنها إنها قصفت المقاتلين المدعومين من قبل واشنطن الذين يقاتلون مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية قرب بلدة الطبقة في محافظة الرقة.

وكانت استراليا قد أعلنت في وقت سابق تعليق عملياتها الجوية مؤقتا فوق الأجواء السورية، بعد التحذير الروسي كـ"إجراء احتياطي"، دون أن تقدم مزيدا من التفاصيل.

هذا المحتوى من

9d2f83b268.jpg

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • مسجد فينسبري بارك: قصة نجاح لمسلمي بريطانيا

    مسجد فينسبري بارك: قصة نجاح لمسلمي بريطانيا

    أخبار
  • سوريا ساحة مواجهة وتهديدات أمريكية روسية

    سوريا ساحة مواجهة وتهديدات أمريكية روسية

    أخبار
  • الكرملين: نشعر بالقلق الشديد إزاء تصرفات التحالف بقيادة واشنطن في سوريا

    الكرملين: نشعر بالقلق الشديد إزاء تصرفات التحالف بقيادة واشنطن في

    أخبار
  • القوات النظامية السورية تسيطر على كتيبة دفاع جوي في غرب درعا

    القوات النظامية السورية تسيطر على كتيبة دفاع جوي في غرب درعا

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • شهود عيان في سقوط موظف

    شهود عيان في سقوط موظف "ملاهي المهندسين": "حزام الأمان انفلت"أخبار

  • في أمريكا.. قصة فتاة مصرية اغتالها شاب بعد صلاة القيام

    في أمريكا.. قصة فتاة مصرية اغتالها شاب بعد صلاة القيامأخبار

  • لا تلقِ ماء الترمس بعد الآن.. استخدامات لن تتوقعيها له

    لا تلقِ ماء الترمس بعد الآن.. استخدامات لن تتوقعيها لهفنون

  • التضامن: صرف معاشات يوليو بالزيادة الجديدة في أول الشهر

    التضامن: صرف معاشات يوليو بالزيادة الجديدة في أول الشهرأخبار

  • القوات الجوية تستهدف تجمعا لقيادات بيت المقدس في شمال سيناء

    القوات الجوية تستهدف تجمعا لقيادات بيت المقدس في شمال سيناءأخبار

  • علا غانم تكشف تفاصيل احراج مفيد فوزي لها بلفظ خارج:

    علا غانم تكشف تفاصيل احراج مفيد فوزي لها بلفظ خارج: "كان ممكن أسجنه"فنون

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
جهود أمنية لكشف ملابسات انتحار شخص بنهر النيل في الجيزة

جهود أمنية لكشف ملابسات انتحار شخص بنهر النيل في الجيزة

تأجيل دعوى بطلان قرار "الوزراء" بتحديد حرم آمن للتظاهر لـ7 سبتمبر

تأجيل دعوى بطلان قرار "الوزراء" بتحديد حرم آمن للتظاهر لـ7 سبتمبر

"المفوضين" تحجز دعوى حل مجلس النواب لـ"التقرير"

"المفوضين" تحجز دعوى حل مجلس النواب لـ"التقرير"

نائب رئيس حزب المؤتمر: موقف الملك سلمان من حجاج قطر ينسف دعاوى تدويل الحج

نائب رئيس حزب المؤتمر: موقف الملك سلمان من حجاج قطر ينسف دعاوى تدويل الحج