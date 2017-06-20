مرصد الأزهر يطلق حملة "قيم إنسانية" لترسيخ منظومة الأخلاق

كتب- محمود مصطفى:

أعلن مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، اليوم الثلاثاء، إطلاق حملته التوعوية الثالثة "قيم إنسانية" على مواقع التواصل الاجتماعي وفي ساحات المساجد والأماكن العامة ، من خلال مئات "البوستات" والمطبوعات التي تستهدف استعادة منظومة القيم الغائبة وبخاصة بين فئة الشباب .

وأوضح الأزهر، في بيان له اليوم الثلاثاء، أن الحملة تنطلق بثماني لغات بمشاركة عدد كبير من الباحثين المتخصصين بالمرصد، وتستهدف إعادة ترسيخ منظومة القيم والمثل الأخلاقية والارتقاء بالذوق العام، وزيادة الوعي المجتمعي والقضاء على السلوكيات اللاأخلاقية، واستعادة منظومة القيم الإنسانية التي تربينا عليها وأقرتها جميع الأديان السماوية وذلك للوصول إلى مجتمع تعلوه هيبة الأخلاق والمودة والإخاء مع الحفاظ على هوية المجتمع المصري ومراعاة خصوصياته الثقافية وبنيته الاجتماعية التي تميزه عن باقي الشعوب.

وأشار الأزهر، إلى أن القيم التي تسعى الحملة لترسيخها هي احترام الكبير، والعطف على الصغير والإحسان للجار وتقدير المعلم وعيادة المريض واحترام قيمة العمل والانتماء للوطن والوفاء بين الزوجين والترابط الأسرى والتماسك المجتمعي وإعانة الفقراء والمحتاجين وبر الآباء والأقارب ويقظة الضمير وإعلاء المصالح العامة على المصالح الخاصة وغيرها من القيم.

وتابع أن الحملة تركز في مضمونها على الشباب باعتبارهم الركيزة الأساسية والقوة الحقيقة التي تعتمد عليها المجتمعات في نهضتها وتقدمها وباعتبار أنهم الأكثر تأثرا بكل ما يهدد النسيج المجتمعي للوطن.